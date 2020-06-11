Kıyı Ege Belediyeleri video konferansta bir araya geldi

Video konferans yöntemiyle toplantı yapan Kıyı Ege Belediyeler Birliği yönetim kurulu, salgın önlemlerinin uygulandığı üç aylık süreci değerlendirdi. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Narlıdere, Çeşme, Edremit, Küçükkuyu, Kuşadası, Milas ve Selçuk belediye başkanları katıldı. Toplantıda, salgın önlemleri kapsamında kıyı belediyelerin çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili görüşler de dile getirildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi süreç yönetiminde tam bir birlik halinde çalıştıklarını ifade etti. “Devlet, baba ise yerel yönetimler de anadır” diyen Başkan Batur, herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirtti. Belediyelerin çalışmalarının pandemi sürecinde çok önemli olduğunu söyleyen Batur, Türkiye'deki her belediyenin çok iyi çalıştığını; ama yapılan araştırmalarda CHP'li belediyelerin öne çıkığını vurgulayarak, “Tüm dünyanın bir felaket ile mücadele ettiği bu dönemde, dayanışma ruhu bir kez daha anlam kazandı. Gerek devlet gerekse yerel yönetimler, herkes elini taşın altına koyarak çalıştı. Yapılan araştırmalarda özellikle CHP'li belediyelerin halkın gözünde tam not aldığını görmek bizlere hem gurur verdi hem de bu güvene layık olmak için daha çok çalışmaya teşvik etti” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi sürecinde belediye gelirlerinin düştüğünü ve ekonomik anlamda bazı önlemlerin alınması gerektiğinin dile getirilmesi üzerine, toplantıda ele alınan konuları görev aldığı Türkiye Belediyeler Birliği encümenine taşıyarak çözüm odaklı çalışacaklarının sözünü verdi. Başkan Batur, “Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak ele aldığımız sorunları burada bırakmıyoruz. Sıkıntıları çözüme kavuşturmak anlamında, bu konuları Türkiye Belediyeler Birliği'nde de gündeme getirerek kıyı belediyelerimizin sözcüsü olacağız” dedi.