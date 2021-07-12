Kızılay 5 buçuk milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracak

İzmir'in Bornova ilçesinde Türk Kızılay'ının yeni hizmet binasının açılışına katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kurban Bayramı faaliyetleri kapsamında toplam 5,5 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştıracaklarını söyledi.

Türk Kızılay'ının Bornova'daki yeni hizmet binası törenle açıldı. Açılış törenine Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın yanı sıra Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açıklama yapan Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılay'ının Kurban Bayramı kampanyasından bahsetti. Bu bayramda 5 buçuk milyon kurban konservesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını aktaran Kınık, “Yurt içi ve yurt dışındaki 21 farklı ülkede kurban paylarımız, yaklaşık 150 bin kurban payımız vekalet veren vatandaşlarımızı bekliyor. Yurt içi kurban kotamız dolmak üzere, yurt dışı kotamız devam ediyor. Kızılay'ın bir modeli var. İslami usullerle kesilen kurban paylarımız kurban konservesi haline getiriliyor ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu bayramda da 5 buçuk milyon insana kurban konservelerimiz, kurban paylarımız ulaşmış olacak. Bayram sürecinde boynu bükük insanımız kalmasın diye de ihtiyaç sahiplerine bayramlık ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.