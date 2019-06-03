Kızılay, Aliağa'da kan bağışı kampanyası düzenleyecek

Halkından aldığı güç ve destekle kan hizmetleri alanında faaliyet gösteren Türk Kızılayı, “Ulusal Güvenli Kan Temini” programı kapsamında Aliağa'da kan bağışı kampanyası düzenleyecek.

Kampanya kapsamında Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 7-8-9-14-15-16-21-22-23-28-29-30 Haziran tarihlerinde 12.00-24.00 saatleri arasında Aliağa Demokrasi Meydanı'ndaki kan bağış aracına müracaat edebilecek.

Kimler kan bağışında bulunabilir?

Ege Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kurulan kan bağışı mobil aracında; 18-65 Yaş arasında, ağırlığı 50 kilo üzerinde, önemli bir sağlık sorunu olmayan tüm gönüllüler, yapılan sağlık muayenesinin ardından kan bağışında bulunabilecek.

“Ulusal Güvenli Kan Temini” programı

Türk Kızılayı, “Ulusal Güvenli Kan Temini” programı kapsamında 18 Bölge Kan Merkezi ve Bölge Kan Merkezlerine bağlı 65 kan bağışı merkezi ile çalışmalarını yürütüyor. Ege Bölge Kan Merkezine bağlı; İzmir, Aydın, Manisa illerinde dört kan bağışı merkezi bulunuyor. Kan bağışı merkezleri tarafından toplanan kanlar uygun koşullarda Ege Bölge Kan Merkezine ulaştırılıyor. Kanlara; kan yoluyla bulaşan HIV/AİDS, Hepatit-B, Hepatit-C, Sifiliz tarama testleri ve kan grubu tespiti yapılıyor ve bileşenlerine ayrılarak üç ürün elde ediliyor. Elde edilen bu ürünler kan arama, bulma ve taşıma konusunda vatandaşların mağduriyetlerini gideriyor.