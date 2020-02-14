Kızılay Foça Şubesi Başkanı vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı

Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, 2019 yılında Foça şubesine 22 bin 175 TL nakit bağış, 94 bin TL şartlı nakit bağış, 25 bin 550 TL değerinde 293 adet yardım paketi bağışlandığını, gezi ve yemeklerden 21 bin 440 TL, vekalet kurban bedeli olarak da 10 bin 550 TL olmak üzere 173 bin 715 TL gelir elde ettiğini, ayrıca genel merkez ve İzmir şubesinden giyim, gıda kolisi, kavurma, kurban eti, gıda kartı ve Ramazan ayında 105 aileye zekat olarak dağıtılmak üzere 31 bin 500 TL geldiğini açıkladı. Dileyen vatandaşların şubeye gelerek sözlü ya da yazılı ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini belirten Yeşilkaya, elde edilen ayni ve nakdi gelirlerin ailelere, öğrencilere, mahkumlara; giysi, nakit, gıda kartı, gıda yardımı, iki hastanın ameliyat masraflarına destek, gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına gezi gibi çeşitli şekillerde ulaştırıldığını ifade etti.

"Yardımların önünü kesiyorlar"

Muharrem Yeşilkaya, “Foça'da aldığımız bağış ve yardımlar hiç bir şekilde Kızılay Genel Merkezine gönderilmemektedir. Kızılay hakkında sosyal medya ve basında çıkan nahoş haber ve iddialar nedeniyle, Kızılay'a yardım yapmayacağını, hatta kan bağışında bulunmayacağını belirtenler bilsinler ki yardıma muhtaç ailelere, parasızlık nedeniyle okulunu dondurmak ya da bırakmak zorunda kalan öğrencilere yapılacak yardımların önünü kesiyorlar. Yarın bir hastanıza kan lazım olduğunda ne yapacaksınız? Kan bağışı insani ve milli bir görevdir. Ortada bir suç ve suçlu varsa devlet ya da mahkemeler gereğini yapacaktır. Bu durum konusunda bilgim olmadığı için bir şey söyleyemesem de ilçemizde yapılan bağışların ilçemiz dışına çıkmadığını ve çıkmayacağını halkımızın bilmesinde yarar olduğuna inanıyorum. 1974 yılından beri fahri olarak dahil olduğum Kızılay Foça Şubesi faaliyetlerini kendi aracımla, gece gündüz demeden, hiçbir ücret almadan ve Allah rızası için yaptığımın bilinmesini isterim. Yardım ve bağışlarınız devam ettikçe bende aynı duygularla bu çalışmaların içinde olacağım. Takdir halkımızındır” dedi.