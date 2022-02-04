Kızılay'dan annelere sevgi bohçası

Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanlığı, yeni doğum yapmış anneler için hazırladığı hediye paketlerini Tepecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dağıttı.

Kızılay Bornova Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan ve adına ‘Sevgi Bohçası' denilen hediye paketleri Tepecik Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğum yapan annelere verildi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, Türk Kızılayı olarak doğumdan ölüme kadar olan her anda vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. Kurkut, “Buradaki amacımız Kızılay olarak doğum yapmış annelerimizin sorun yaşamadan çocuklarıyla beraber evlerine gidebilmeleridir. Türk Kızılay Bornova Şubesi olarak vatandaşımızın doğumundan son nefesine kadar yanında olduklarımızı bilmelerini isterim. Bize bu konuda yardımcı olan Başhekim Yardımcısı Dr. Yüksel Demirdağ bu projede bize destek veren Doç. Dr Halil Gürsoy Pala hocamıza ve müdürümüz Sevim Kaya da çok teşekkür ediyoruz. Yeni doğum yapmış annelerimize ve dünyaya merhaba diyen yavrularımıza da aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.