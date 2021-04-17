Kızılçullu öğrencileri ödüle doymuyor

Endonezya'dan çevrim içi gerçekleşen, 23 ülkeden 400 bilim projesinin yarıştığı organizasyonda, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 4 altın madalya ve 1 özel ödül kazandı.

Dünya çapında kazandığı başarılarla ses getiren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinde, Endonezya Genç Bilim İnsanları Derneği (IYSA) iş birliğinde Endonezya merkezli çevrim içi gerçekleştirdiği Uluslararası Gençlik Bilim Fuarında, dünyanın dört bir yanından bilim ve sanat alanında yetenekli gençler buluştu.

10–12 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Youth İnternational Science Fair (YISF) Uluslararası Gençlik Bilim Fuarı kapsamında, 23 ülkeden 400 bilim ve sanat projesi Endonezya'da yarıştı. Dünyanın dört bir yanından bilim ve teknolojiye ilgisi, yeteneği olan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bilimsel projeleri jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Başarılı olarak görülen projelere ödülleri çevrim içi olarak düzenlenen kapanış töreninde takdim edildi.

4 altın madalya bir özel ödül

Etkinlik sonucunda belirlenen kategori ve branşlarda ödüller sahibini bulurken, Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin ödül avcıları, 5 ödülle yarışmayı kapattı. Öğrenciler, büyük bir başarıya imza atarak yarışmada 4 dünya birinciliği elde edip, 4 altın madalyayı göğüslerken 1 de özel ödül kazandı. Fizik ve mühendislik alanında Asil Söylev-Miraç İrtegün, Yaman Has-Ceren Zor, Bilal Esmer-Kübra Eylül Baysak, yaşam bilimleri alanında Ege Çalışkan-Murat Işık, hazırladıkları projelerle dünya birinciliği ve altın madalya almaya hak kazandı. Ayrıca Yaman Has ve Ceren Zor'un fizik alanındaki projeleri dünya birinciliği yanında özel ödüle de layık görüldü.

Törende ilk olarak Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi Yöneticisi ve BUCA IMSEF Başkanı Ümit Karademir, merkez olarak Buca'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Kılıç, gençlere seslendi

Karademir'in ardından katılımcılara hitaben çevrim içi İngilizce konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, “Buca Belediyesi olarak gençlerimizi, özgür ve düşünmeye teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi'mizin bir etkinliğinde daha sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere yol gösterdiği, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünden aldığımız güç ve inançla yarınlarımız için çalışmaya devam ediyor, kentimizde bilime ve sanata yapılan yatırımların artırılmasına ağırlık vererek, sürdürülebilen ve gelişen bir Buca için çalışmalarımızı ortaya koyuyoruz. Her geçen gün kaynakları hızla tükenen dünyamızı, çevre bilincine sahip, akılla üreten, bilime ve sanata ilgi duyan gençlerimizin kurtaracağına inanıyor, onlar için projeler geliştirmeyi sürdürüyoruz” diye konuştu.