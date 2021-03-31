Kızılçullu'dan liselilere Türkiye'yi temsil etme fırsatı

Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, Japonya Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması'nın ulusal seçimine ev sahipliği yapacak. Merkez, girişimcilik ve iş fikri üzerine çalışma geliştiren tüm liseli öğrencileri bir araya getirecek. 9 Nisan'a kadar başvuruların devam edeceği yarışma, 15 Nisan'da çevrim içi olarak gerçekleşecek. Yarışmada seçilen takımlar, mayıs ayında düzenlenecek uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Bucalı gençlere ücretsiz akademik eğitim vererek Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası arenada ev sahipliği yapacağı yarışmayla gençlere fırsat sunuyor. Merkez, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce genci, bilim ve sanatla buluşturduğu organizasyonu olan BUCA IMSEF'le (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Japonya Girişimcilik Merkezi tarafından düzenlenen Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması 2021 (Global Youth Entrepreneurship Challenge 2021) organizasyonunun Türkiye temsilcisi oldu.

Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanılacak

Oluşturulan temsilcilik kapsamında BUCA IMSEF, Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması Türkiye Ulusal Seçimi'ne ev sahipliği yapacak. Organizasyonda lise öğrencileri, 12 saat süren çevrim içi bir girişimcilik ve iş fikri yarışmasına katılarak girişimcilik projelerini yarıştıracak. Etkinlik, organizasyon ekibi tarafından belirlenecek küresel bir sorun üzerinde gençlerin bilim ve teknoloji bilgilerini kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmaya çalışması için girişimciliğini teşvik etmesine, bilgilerini geliştirmesine imkan sunacak. 15 Nisan'da BUCA IMSEF tarafından gerçekleştirilecek Türkiye Ulusal Seçimi sonrası seçilen takımlar, mayıs 2021'de gerçekleşecek olan uluslararası yarışma ‘Global Youth Entrepreneurship Challenge 2021' organizasyonunda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Liseli gençlerin başvurularını bekliyor

Yarışmaya, 14-19 yaşları arasında tüm lise öğrencileri, oluşturdukları takımlarla katılım sağlayabilecek. Her takım en az 3, en fazla 8 öğrenciden oluşabilecek. 9 Nisan tarihine kadar kayıtların kabul edileceği etkinliğe gençler, http://www.bucaimsef.org/tr/kggy internet sitesi üzerinden başvurabilirken, Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezine 0 544 417 81 54 numaralı telefondan veya gyecturkey@gmail.com e-posta adresinden ulaşabilecek.