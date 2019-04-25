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Kızının gözü önünde öldürülen kadına acı veda

İzmir’in Konak ilçesinde iddialara göre kıskançlık yüzünden kavga ettiği kocası tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildiKonak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1419.

İzmir'in Konak ilçesinde iddialara göre kıskançlık yüzünden kavga ettiği kocası tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi


Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi 1419. Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşanan olayda K.A. (52) ile eşi Sibel Akçalı (50) arasında tartışma çıktı. İddiaya göre telefonla oyun oynayan eşinin başka biriyle mesajlaştığını düşünen K.A., eşine bağırmaya başladı. Tartışma büyüyünce K.A., mutfaktan aldığı bıçağı kızı G.A.'nın gözleri önünde 24 yıllık karısına sapladı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kocası tarafından öldürülen Sibel Akçalı için cenaze töreni düzenlendi. Kahramanlar Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına talihsiz kadının akrabaları ve arkadaşları katıldı. Annesi gözünün önünde öldürülen G.A.'nın psikolojik olarak kötü durumda olduğu için cenazeye katılmadığı belirtildi. Kılınan namazın ardından talihsiz kadının cenazesi Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.

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