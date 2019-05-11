Kızlarından annelerine ikinci hayat

Beyzide Topaloğlu'na (62) kızı Feyza Topaloğlu (36), Gülşen Erikli'ye (64) kızı Yeliz Erikli (40) canlı donör olup hayat verdi. 1.5 ay arayla aynı kaderi paylaşıp karaciğer nakli olan iki kadın sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, “Hayırlı evlatlarımız sayesinde hayattayız, ne mutlu bize” dedi.

Önce meme kanseri, ardından nakil

Aydın'da yaşayan 2 kız çocuk annesi Beyzide Topaloğlu'nu karaciğer nakline götüren süreç 1996'da “Primer sklerozan kolanjit” tanısı koyulmasıyla başladı. Mayıs 2000'e kadar ilaç tedavisiyle hastalığı kontrol altında tutulan Topaloğlu, safra kanallarının tıkanması üzerine ciddi bir ameliyat geçirdi. Topaloğlu bu ameliyatın ardından 15 yıl daha rahat nefes aldı. 2015'te halsizlik, kaşıntı gibi sağlık şikayetleri başlayan Topaloğlu'nun değerleri bozuldu ve bir yıl sonra nakil kararı verildi. Bu arada karaciğerine takılan direnle 8 ay yaşayan Beyzide Topaloğlu, kendini nakle hazırlamaya çalışırken rutin kontrollerinde memesinde tümör saptandı. Meme kanseri tanısı koyulan, ameliyatın ardından ışın tedavisi gören Topaloğlu gittikçe kötüleşirken, nakil için 2 yıl geçmesi gerektiği söylendi. Bu süreçte sürekli hastaneye yatıp çıkan Topaloğlu için zaman aleyhine işlemeye başladı ve acil olarak İzmir Kent Hastanesi'nde nakil ameliyatına alındı. Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığında Dr. Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekip tarafından 29 ocak 2019'da gerçekleştirilen operasyonla Beyzide Topaloğlu'na kızı Feyza Topaloğlu'ndan alınan karaciğer parçası nakledildi.

Yürüyemez hale gelmişti

İzmir'de yaşayan 3 çocuk 4 torun sahibi Gülşen Erikli'ye 5 yıl önce “otoümmin hepatit” tanısı koyuldu. 64 yaşındaki Erikli, siroz tanısıyla yıllarca çeşitli hastanelerde tedavi ve kontrollerini sürdürdü. Halsizlik, kilo kaybı ve sarılık şikayetleri giderek artan Erikli için nakil kararı alındı. Karaciğer değerleri sürekli yükselen Erikli nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne başvururken, büyük kızı Yeliz Erikli bir an bile düşünmeden gönüllü oldu. Kızının uygun verici olduğunun saptanması üzerine Gülşen Erikli 12 Mart 2019 günü nakil operasyonuna alındı. Doç. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından Yeliz Erikli'den annesine karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Zor süreci gözyaşlarıyla anlattılar

Yolları Kent Hastanesi'nde kesişen Beyzide- Feyza Topaloğlu ve Gülşen- Yeliz Erikli, kontroller sırasında tanışıp dost olurken, Anneler Günü öncesinde bir araya geldi. İki anne kızın buluşmasında duygulu anlar yaşandı. Evlatları sayesinde yeniden yaşama dönen anneler zaman zaman gözyaşı dökerek o zor süreçleri anlattı.

Hayat veren ameliyat

Annesinin nakil öncesinde adeta ölüm döşeğinde olduğunu belirten Feyza Topaloğlu, “Annem meme kanseri olunca nakil operasyonu için üzerinden iki yıl geçmesi önerildi. Kanserin nüksedebileceği söylendi, annemin masada kalabileceği de. Meme kanseri ameliyatını üzerinden 15 ay geçmişti ki annem artık kendi başına tuvalete bile gidemez hale gelmişti. Mecburen erkene alındı nakil ameliyatı. Önce benim ameliyata alınmam gerektiği halde safra kanalı ve damarı tıkandığı için annemi aldılar. Doktorlar 5 saat uğraştı bunun için, sonra da nakil ameliyatını gerçekleştirdiler. Ameliyat 12 saat sürdü. Doktorlarımıza minnettarız, çok emek, çaba sarf ettiler. Anneme donör olmak konusunda bir dakika düşünmedim. Gönüllü oldum. Annem tekrar hayata döndü. Bu benim için çok önemli. Zaten yapılan her şey bunun içindi. Çok mutluyum” diye konuştu.

Kızının hayat verdiği Topaloğlu da, “Bu mutluluk tarif edilir gibi değil. Bir evladın bu kadar gözü kapalı anne için canını feda etmesi çok güzel bir şey, çok teşekkür ediyorum kızıma. Ben ona can verdim ama o bana ikinci hayat verdi. Benim üzerimde çok hakkı var” dedi.

“Kızım bana en güzel hediyesini verdi”

Karaciğer nakli kararı alınmasından çok kısa bir sürede ameliyat masasına yattığını belirten Gülşen Erikli de şunları söyledi:

“Günden güne kötüleşiyordum, zaman aleyhime işliyordu. Sağ olsun kızım gönüllü oldu. Evladımdan can kabul etmek çok zordu, hiç istemedim. Ama çıkış yolumuz yoktu. Ben ona bir hayat verdim ama o bana 10 hayat verdi, en güzel hediyesini verdi” derken, kızı Yeliz Erikli de duygularını şöyle dile getirdi:

“Karar verilmesiyle nakil olmamız arasında çok zaman yok. Acil nakil gerekiyordu, düşünecek de bekleyecek de zamanımız yoktu. Ben hiç düşünmedim, anneye verebilecek hediye olarak değil de annemi kaybetmeye hazır değildim. Hediye olarak da düşünmedim sadece yaşamasını istedim. Çok zor bir süreçten geçtik, şu anda annemin bu duruma gelmesi gerçekten çok güzel.”

Öte yandan iki hastanın da acil nakil olması gereken vak'alar olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr Murat Kılıç şöyle konuştu:

“Nakil olmamaları halinde kısa sürede kaybedilecek hastalardı, ikisi de. Karaciğer değerleri sürekli yükseliyor, yaşamsal riskleri artıyordu. Kızları gönüllü donör oldu, nakilleri başarıyla gerçekleşti. İki hastamızın da vericilerinin de sağlık durumları gayet iyi.”