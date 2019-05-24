Koç Spor Fest'e 2020'de Ege ev sahipliği yapacak

Ege Üniversitesi, 2020 yılında, üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivali Koç Spor Fest'e ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en büyük lokal spor organizasyonu olan festival kapsamında Türkiye'deki 130'a yakın üniversiteden yaklaşık 5 bin sporcuyu EÜ'de ağırlayacaklarını belirten EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bakanlığımızın desteği ve üniversitemizin öz kaynaklarıyla yenilediğimiz spor tesislerimizde, gençlerimizi ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Koç Spor Fest Üniversitesi Spor Oyunları Mayıs 2020'de Ege Üniversitesinde düzenlenecek. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, festivale ev sahipliği yapacak üniversiteye verilen Koç Spor Fest bayrağını, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a sundu. Üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan gençlik festivalinin ilkine de ev sahipliği yapan EÜ'nün gelecek yıl 17'ncisi düzenlenecek festivale bir kez daha ev sahipliği yapacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Rektör Budak, spora büyük önem verdiklerini söyledi.

Festival kapsamında Türkiye'deki 130'a yakın üniversiteden yaklaşık 5 bin sporcuyu gelecek yıl Mayıs ayında EÜ'de ağırlayacaklarını dile getiren Rektör Budak, “Türkiye'nin en büyük lokal spor organizasyonu kapsamında, 7 zorunlu branş ve üniversitemizin belirleyeceği 2 veya 3 branşta spor müsabakaları düzenlenecek. Gençlerimiz bir yandan eğlenecek, diğer taraftan da rakipleriyle mücadeleye girerek branşlarında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak” diye konuştu.

Yenilenen spor tesisleri gençleri bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve üniversitenin öz kaynaklarıyla kampüsteki spor tesislerinin büyük ölçüde yenilendiğini vurgulayan Rektör Budak, “Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübümüzü yeniden yapılandırdık ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attık. Üniversitemizde çok yetenekli sporcu gençlerimiz, milli sporcularımız var. Koç Spor Fest gibi organizasyonlar, sporcularımıza gelecekte katılacakları daha büyük organizasyonlar için de tecrübe sağlıyor. Gerek bakanlığımızın desteği gerekse de üniversitemizin kaynaklarıyla büyük bölümünü yenilediğimiz spor tesislerimizde gençlerimizi ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 gün sürecek etkinliğin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.