"Halkın içinde, halkla yönetim" sloganıyla adaylık sürecine başlayan CHP Bornova belediye başkan aday adayı avukat Onur Koçanalı, Bornova'da vatandaşlarla buluştu.

CHP Bornova belediye başkan aday adayı avukat Onur Koçanalı, "Halkın içinde, halkla yönetim" sloganıyla başlattığı kampanyayı yoğun bir tempoyla devam ettiriyor. Bornova ilçesindeki Çamdibi'nde, "İyilik Yap Denize At" grubunu ziyaret eden Koçanalı, grubun lideri İsmail Hastürk ve üyeleriyle birlikte, İzmir Bergama Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Dal'ın da katıldığı toplantıda projelerini ve düşüncelerini aktardı.

Samimi ve içten geçen toplantıda Koçanalı, toplum yararına, karşılık beklemeden, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan grup ve derneklerin her zaman yanında olacaklarını ve elinden gelen desteği vereceklerini ifade etti. Koçanalı, başkan olması durumunda, bilhassa Bornova'nın çevre mahalleleriyle ilgili projelerin öncelikli olarak ele alınacağını sözlerine ekledi. Onur Koçanalı, "Halkın içinde, halkla yönetim" sloganıyla projelerini teker teker hayata geçireceklerini belirtti.