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Kocaoğlu, Birgi'deki vatandaşlardan helallik istedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş’in mahallelerine veda ziyaretinde bulunarak, yeniden aday olmaması nedeniyle vatandaşlardan helallik istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş'in mahallelerine veda ziyaretinde bulunarak, yeniden aday olmaması nedeniyle vatandaşlardan helallik istedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ödemiş'in tarihi Birgi kentinin Çınaraltı Meydanı'ndaki kahvehanede vatandaşlara bir araya geldi. Mart ayı sonundaki yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını belirten Kocaoğlu, vatandaşlardan helallik istedi. Karşılıklı sohbet havasında geçen veda ziyaretinde Kocaoğlu'na teşekkür eden Birgili vatandaşlar, Kocaoğlu'na Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ile ilgilide görüşlerini sordu. Mahmut Badem'i kişi olarak sevdiğini söyleyen Kocaoğlu, "Fakat bu bir siyaset. Zaman zaman ayrı düştüğümüz noktalar oldu. 31 Mart'taki seçimlerde oylarınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum" dedi.


Kocaoğlu, İzmir'deki kentsel çalışmaların devam ettiğini belirterek, İZBAN çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İZBAN'ın zaman içerisinde Ödemiş'e de geleceğini ifade eden Kocaoğlu, "Bu konuda TCDD ile ortak projemiz var; proje doğrultusunda çalışmalar sürüyor" dedi. Kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Kocaoğlu, alkışlarla mahalleden beldeden uğurlandı. Kocaoğlu'nu Birgi Muhtarı Mehmet Yapıcı, CHP Ödemiş İlçe Yönetimi ve belediye başkan aday adayları da yalnız bırakmadı.

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