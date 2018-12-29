Kocaoğlu: “İzmir'e kuru iltifat yetmez”

Bütün bunları lafta bırakmayıp bedeninizde, ruhunuzda hissetmeniz lazım. İzmirlilere kuru iltifatlarla değil, İzmirlilik ruhunu damarlarınızda taşıyarak geleceksiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları “2019'a merhaba" gecesinde bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada bir o kadar da duygusal anlar yaşandı. Hep bir ağızdan şarkıların söylendiği geceye Başkan Aziz Kocaoğlu da katıldı. Çalışma arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafları çektiren Büyükşehir Belediye Başkanı, onlarla yılbaşı pastası kesti. Çalışanlarına hitaben bir konuşma da yapan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Biz hep doğrunun, hep iyinin, güzelin, namuslunun yanında olduk. Hiç bir engele, hiç bir gürültüye pabuç bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Herkesin dayandığı bir güç vardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve çalışanları olarak bizim dayanağımız da 4 milyon 350 bin İzmirli hemşerimiz oldu. Gücümüzü İzmirlilerden aldık” dedi.

Namusla, şerefle, haysiyetle..

27 bin kişilik Büyükşehir Ailesi'nin İZSU, ESHOT ve şirketleriyle birlikte İzmirlilere kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Hep yatırım peşinde, hep İzmirlilerin yaşam kalitesini, konforunu artırmak için canla başla çalıştık. Büyük hata yapmadık. Ben yaptım oldu değil, aklın ve bilimin ışığında; üniversitelerden, bilim insanlarından, konunun uzmanlarından yararlanarak, teorik ve pratiği birleştirerek kentimize hizmet etmeye çalıştık. Bu görev benim için 71 yıllık yaşamımdaki en büyük onurdur, şereftir, haysiyettir” diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tek bir hedefimiz ve düşüncemiz var; hemşerilerimize hizmet etmek ve onların yaşam kalitesini artırmak. İzmir olarak Türkiye Cumhuriyeti belediyeciliğine ayrı bir anlam, ayrı bir görev, ayrı bir vizyon, ayrı bir misyon yükledik. Belediye hizmetlerinin yanında kendimizi refah düzeyinin yükselmesinden, kentimizi kalkındırmaktan, işsizlerin iş bulmasından, katma değeri yüksek ve sağlıklı ürünler yetiştirmekten ve ülkenin kalkınmasına kaldıraç olmaktan sorumlu tuttuk. Nasıl yoğurt yediğimizi, bütün baskılara, zorluklara rağmen neleri başarabildiğimizi cümle alem gördü. Ülkeye ve kente namusunla, şerefinle, haysiyetinle nasıl iş yapılacağını, hizmet edileceğini yedi düve le gösterdik. İzmir Belediyesi dimdik ayakta kaldı. Bundan sonra bayrağı, aynı felsefeyi benimsemiş ve kente, insanlara aynı nazardan bakacak bir dava arkadaşımıza, yoldaşımıza bırakacağız. Biz 15 yıl çalıştığımız gibi iktidarla, makamla, koltukla vedalaşmasını da biliriz.”

"Artık şerbetliyiz"

İzmir'de hep birlikte yaşayıp, İzmir için birlik olacaklarının altını önemle çizen Büyükşehir Belediye Başkanı, “İzmirlinin ruhunu, değerlerini, kırmızı çizgilerini, Atatürk ve vatan sevgisini kimse görmezden gelemez. Bütün bunları lafta bırakmayıp bedeninizde, ruhunuzda hissetmeniz lazım. İzmirlilere kuru iltifatlarla değil, İzmirlilik ruhunu damarlarınızda taşıyarak geleceksiniz. Biz birbirimize inanarak, güvenerek bugünlere geldik. Ne yapacağımızı, nerede duracağımızı, mücadeleyi nerede vereceğimizi iyi öğrendik. Ne sınavlardan geçtik. Artık her şeye şerbetliyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Kocaoğlu, kendisine 15 sene başkanlık görevini veren İzmirlilere de şükranlarını sunarak, “Önlerinde saygıyla eğiliyorum” dedi.