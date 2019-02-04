Kocaoğlu: "PM'den çıkan aday bizimdir. Arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım"

Aday belirleme sürecinin tamamlanamamasından sonra ilçe turlarına kaldığı yerden devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sahaya inerek, "PM'den çıkan aday bizimdir; arkasında saf tutmamız, sıfır hatayla çalışmamız lazım. Benim bu yaptığım lütuf değil, yapmamam suçtur” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, adayların daha önce belirlendiği Kınık, Ödemiş, Kemalpaşa ve Aliağa'dan sonra ilçe turlarına kaldığı yerden yeniden başladı. İlk olarak Bergama'yı ziyaret ederek CHP İlçe Örgütü ile buluşan Başkan Kocaoğlu, “Varsa kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakarak ve el ele vererek bu seçimde maksimum başarı sağlayacağız” dedi.

Başkan Kocaoğlu, Bergama'daki ilçe örgütü ziyaretinde, "Harç olmaya, birleştirmeye, motive etmeye geldim. Parti Meclisi'nden çıkan aday bizimdir; arkasında saf tutmamız ve sıfır hatayla çalışmamız lazım. Aday belli, örgüt belli, hedef belli. Bergama bizim için çok önemli. Elimden gelen tüm çabayı göstererek başkanımıza oy isteyeceğim. Hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olarak hem de partim için bunu yapmam gerek. Yapmam lütuf değil, yapmamam suçtur” şeklinde konuştu.

"3-4 koldan çalışacağız"

Seçim gecesi sandıklardan ıslak imzalı tutanağı sağlıklı bir şekilde almanın önemine vurgu yapan Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlaka sandıklara sahip çıkacağız. Ne olursa olsun, saat kaç olursa olsun bekleyin ve ıslak imzayı alın. Islak imzalı tutanağı almadan oradan ayrılmayın. Ayrıca bütün örgütümüz herkesi ikna etmek için çabalayacak. Kim kimi tanıyorsa, kimin kime sözü geçiyorsa ikna edecektir. Seçmen esnektir. İkna edilmeyecek, barıştırılmayacak insan yoktur. Eğer adamını bulursan bunu başarırsın. Her insanın kıramayacağı bir insan vardır. Gürültü patırtıdan uzak durarak gidip konuşacağız. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer programını yaptıktan sonra biz de programımızı netleştireceğiz. Üç dört koldan çalışacağız.”

"Adını altın harflerle yazdırdı"

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun oluşturduğu İzmir modeliyle Bergama'da oylarını arttırdıklarını söyleyerek “Yeniden CHP kazanacak” dedi.

CHP Bergama Belediye Başkan adayı İdris Yavuzyılmaz ise "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde kitaplar yazılacak kadar, 15 yıl hizmet etmiştir. Belediyecilik tarihine altı harflerle geçmiştir” şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı Mehmet Ecevit de Bergama'ya yaptığı yatırımlar için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.