Kocaoğlu'ndan 10 Ocak buluşması

İzmir Tarım Grubunun Tarım Bayramı ve Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bir düzen kuruyoruz. Eğer yaptığımız şey doğruysa, kim gelirse gelsin onu geriye çeviremez; yok sayamaz" dedi.

İzmir Tarım Grubu, 10 Ocak tarihinde kutlanan iki önemli etkinliği birleştirdi, Tarım Bayramı ve Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle iki sektörün temsilcilerini Tarihi Havagazı Fabrikasında buluşturdu. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. Başkan Kocaoğlu, "İzmir Modeli" kapsamındaki uygulamaların bundan sonra da devam edeceğine inandığını belirterek, "Bir düzen kuruyoruz. Eğer yaptığımız şey doğruysa, kim gelirse gelsin onu geriye çeviremez. Yok sayamaz. Yok sayarsa da, ancak görevinin sonuna kadar orada oturabilir, bir daha da seçilemez" diye konuştu.

"Türkiye İzmir'i izliyor"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Tarım Grubu ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, İzmir'de olumlu gelişmeler yaşanmasının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun vizyonu sayesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye İzmir'i izliyor. Aziz Kocaoğlu başkanlığında İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yerelde kalkınma adı altındaki uygulamalar, Türk tarımının kurtuluşu olarak görülmeye başlandı. 'Türkiye tarımla, tarım ise kooperatifleşmeyle kalkınır' sözü, İzmir'de doğrulandı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı bu modelin daha yarısındayız. Başkanımdan sonra inşallah bu yoldan sapmadan gidecek bir yapı oluşur. Çünkü bu model sadece İzmir değil, Türkiye'nin kalkınması için önemli. Bugün birçok belediye başkanımız Aziz Başkan'ın gittiği yoldan yürümeye başladı."

"Nasıl bir belediye başkanı istiyoruz?"

Eskiyörük, İzmir Tarım Grubu olarak, 31 Mart'ta seçilecek büyükşehir belediye başkanında bulunmasını bekledikleri özellikleri belirlediklerini söyleyerek şöyle devam etti: "Tarım arazilerini imara açmamalı. Kentin kalkınmasını öncelikli görev saymalı. Kırsal kalkınma ve kooperatifçiliğe önem vermeli. Kalkınma kurulu oluşturarak, kenti ortak akılla yürütmeli. Kentin menfaatlerini şahsının ve partisinin önünde tutmalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi üreticinin sütünü alırken ve 135 bin aileye dağıtırken partisini sormuyor. Bu yüzden köylümüz kendisine 'Aziz Baba' diyor. Kendisiyle ve halkıyla barışık olmalı. Lider olmalı, kabul görmeli. Korkmamalı. Yanlışlara karşı ödün vermemeli. Atatürk'ün çizdiği yoldan hiç sapmamalı."

"İcat çıkaran belediye oldu"

Hem Çalışan Gazeteciler Günü, hem de Tarım Bayramı'nı kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu ise şunları kaydetti: "Ülkenin geleceği olan tarım ve hayvancılığın, İzmir'in geleceğinin de olmazsa olmaz sektörleri olduğuna inanarak katkıda bulunmaya çalıştık. Son dönemdeki rakam ve istatistikler de bu görüşümüzün doğruluğunu kanıtlıyor. Belediye başkanları belirli bir süre için seçilirler ve giderler. Doğru bildikleri işleri yaşama geçirmek için çalışırlar. Rutin işleri yapmanın ve daha da iyileştirmenin yanında, bir de icat çıkarırsınız. Mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde icat çıkarmıştır. Bu model takip edilecektir ve artık başka bir yolla kentsel dönüşüm yapmak mümkün olmayacaktır. Çünkü doğru ve adil olan kamuoyuna gösterilmiştir. Mesela toplu ulaşımda kooperatif ve birliklerin İzmir Büyükşehir Belediyesi şemsiyesi altında çalışmasını, toplu ulaşım hizmetinin en uzak köylere kadar götürülmesini sağlayacak bir sisteme geçiyoruz. Hem milli servetin tasarrufu, hem gelirin artması açısından önem taşıyan bu sistem de, yine İzmir Büyükşehir Belediyesinin ürettiği bir yoldur. Sadece bizim talebimizle yasaya yapılan bir ilave sayesinde, 2019 yılının sonuna kadar herkes yasanın verdiği bütün imkanlardan yararlanarak toplu taşımadan yararlanacak ve hizmette adalet sağlanacaktır."

"Çalışamayan gazetecilerin günü"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün artık çoğunlukla çalışamayan gazetecilerin günü haline geldiğini belirterek, "Belki de günümüzde emeğinin karşılığını alamayan iki sektör var; basın ve tarım. Gazetecileri Koruma Komitesi Raporuna göre, Türkiye'de 2017 yılında 81, 2018'de 68 gazeteci mesleklerini icra ettikleri için tutuklandı. 157 basın kuruluşu kapatıldı. Son 3 yılda 10 binin üzerinde gazeteci işsiz kaldı" diye konuştu.