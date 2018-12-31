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KODA, yeni yılı unutulmaz bir konserle selamladı

Yıl boyunca ünlü şef ve solistlerle unutulmaz konserler veren Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 2019’u da bir müzik şöleniyle selamladı.

Yıl boyunca ünlü şef ve solistlerle unutulmaz konserler veren Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA), 2019'u da bir müzik şöleniyle selamladı.


Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası (KODA)'nda, Şef Hakan Şensoy yönetiminde Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Yeni Yıl Konseri' sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Ankara Operası Solisti Selva Erdener'in sahne aldığı gecede, sanatçının son albümünden şarkılar ve bu konser için özel olarak düzenlenen eserler yorumlandı. 2019'un son konseri, sanatseverlerin dikkatini çekti.


KODA'nın, yeni yılın ilk konserinde Ahmed Adnan Saygun anısına sahne alacağı, 7 Ocak Pazartesi saat 20.00'de başlayacak konsere yine Hikmet Şimşek Sanat Merkezi ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Şef Rengim Gökmen'in yöneteceği KODA'ya, kariyerine yurt dışında devam eden kontrbas sanatçısı Fora Baltacıgil ve orkestranın başkemancısı Deniz Toygür Conus'a eşlik edecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, KODA'nın başarılı bir yılı geride bıraktığını ifade ederek, "Türkiye'deki bir ilçe belediyesi tarafından kurulmuş ilk kadrolu oda orkestrası olan KODA, çok başarılı bir yılı geride bıraktı. Gurur kaynağımız olan sanatçılarımıza ve gösterdikleri büyük ilgi için de müzikseverlere teşekkür ediyorum. Atamızın ‘Sanatsız kalan bir ulusun, hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünü rehber edinerek, sanatın ve sanatçının destekçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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