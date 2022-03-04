Kolon kanserine karşı farkındalık için örnek iş birliği

Saat Kulesi'nin kolon kanserinin simgesi mavi renge bürünmesiyle başlayan etkinlikler mart ayı boyunca devam edecek. Kolon kanseri ile mücadelede erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekilecek.

Dünyada her yıl 1 milyon, Türkiye'de ise 20 bin kişinin yakalandığı kolon kanseriyle ilgili farkındalık için İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği iş birliği yaptı. Kolon kanseri farkındalık ayı olan mart ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle erken tanı ve tedavinin kolon kanseri ile mücadeledeki önemine dikkat çekilecek. Kolon kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Saat Kulesi'ni mart ayı boyunca her perşembe kolon kanserinin simgesi mavi ışıkla renklendirecek.

Mart ayı boyunca sürecek etkinlikler

İzmir'in farklı noktalarında yer alan ilan panolarına, duraklara, ulaşım araçlarına asılan afişlerle, LED ekranlarda dönen uyarılarla mart ayı boyunca İzmirlilerin kolon kanseri ile ilgili bilgilendirilmesi hedefleniyor. Uzaktan Çoklu Eğitim (UÇE) aracılığıyla sosyal medya hesapları üstünden konuyla ilgili sağlık okuryazarlığı çalışması yapılacak. 10 Mart tarihinde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyeleri ve huzurevi sakinlerine Prof. Dr. Cem Terzi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı eğitimcileri seminer verecek. "Sağlımız Tencerede" sloganı ile mutfak atölyesi düzenlenecek. İzmirlilere kolon kanserinden korunma yollarını anlatan broşür dağıtılacak.

Rakamlar ürkütüyor

Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cem Terzi, dünyada ölüme yol açan kanserler arasında üçüncü sırada yer alan kalın bağırsak kanserlerine yakalanma yaşının son yıllarda giderek düştüğüne dikkat çekti. İstatistiklere göre, Türkiye'de her yıl 20 bin kişinin kalın bağırsak kanserlerine yakalandığını belirten Terzi, “Son 10 yılda kolon kanserine yakalanma oranı 2 kat arttı. Kalın bağırsak kanseri vakalarının yüzde 10'u 50 yaş altında gerçekleşiyor. Bu oran her geçen gün artmakta. Bu da gösteriyor ki kalın bağırsak kanserleri gelecekte genç nesillerin hastalığı olacak. ‘Genç yaşta kanser olmaz' düşüncesi ve rektal muayeneden utanılması, hastalıkların ilerlemesine ve tedavisi daha zor bir aşamaya gelmesine neden oluyor. Muayeneden utanmayın, erken teşhis hayat kurtarır” dedi. Terzi, kolon kanserine karşı farkındalık oluşturma çalışmalarında kendilerine verdiği destekten dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti.

"Basit önlemlerle kanserden korunmak mümkün"

Tüm bu bilgilerin ürkütücü olmasına karşın alınabilecek basit önlemlerle kanserden korunabileceğimizi söyleyen Prof. Dr. Cem Terzi, şu bilgileri verdi: “Aile bireylerinde kanser olan ve 50 yaş üzerindeki bireylerin dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi taramalarının düzenli yaptırılması önemlidir. Düzenli egzersiz, fazla kilolardan arınmak, dengeli beslenme, tam tahıl, sebze, meyve gibi lifli gıdaların tüketilmesi, kırmızı et tüketimin azaltılması, fast food, katkılı-hazır gıdalar, sigara ve tütünden uzak durulması, aşırı alkol alınmaması gerekiyor.”