Komik Para adlı oyun İzmirlileri kahkahaya boğuyor

Sahne Tozu Tiyatrosu, 'Komik Para' isimli oyun ile perdelerini açarak İzmir seyircisi ile buluşurken, oyun izleyenleri kahkahaya boğuyor.

2019-2020 sezonunda Sahne Tozu Tiyatrosu, Haldun Dormen Sahnesinin perdelerini "Komik Para" adlı komedi oyunu ile açtı. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği Komik Para adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini ise Çağlar İşgören üstleniyor. Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularının sergilediği Komik Para, her cuma-cumartesi 20.00'de, pazar günü ise 14.00'de tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyunun yönetmeni Çağlar İşgören ise sezon boyunca farklı ve yeni tiyatro oyunlarını İzmir seyircisi ile buluşturacaklarını söyledi.

Oyunun biletlerininde Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden, www.sahnetozu.com adresinden veya Biletix'ten satın alınabileceği belirtildi.