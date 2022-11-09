Kömürlük hırsızı kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, kömürlükte bulunan malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, hırsızı çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işi gereği bir süredir evine uğrayamayan vatandaş, evine döndüğü sırada karşılaştığı manzarayla adeta şok oldu.

Evinin kömürlük kısmında bulunan; overlok makinesi, motorlu makas, buharlı ütü, tamir çantası ve şofben gibi ev eşyalarının yerinde olmadığını gören kişi, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirdi. Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin E.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen Torbalı polisi, hırsızlık şüphelisini çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı. Çalınan malzemeler emniyet ekiplerince vatandaşa teslim edilirken, gözaltına alınan E.Ç., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.