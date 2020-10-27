Konak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için süslendi

kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanırken, kentin cadde ve sokaklarını Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir Konak ilçesinin cadde ve sokakları da, cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü öncesinde bayram için hazırlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna en büyük armağanı olan cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü öncesi Konak Belediyesi; Ali Çetinkaya Bulvarı, Dominik Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve İnönü Caddesi'ni bayraklarla donattı. Ay-yıldızlı bayrağımız ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler, görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı.

Sokak ve cadde süslemelerinin yanında, cumhuriyetin kuruluşunu hak ettiği şekilde kutlamak için bir dizi etkinliği de hayata geçiren Konak Belediyesi, vatandaşları bu sevinci paylaşmaya davet etti. Cumhuriyetin kuruluşunun bir gün öncesinde 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan etkinlikler, Covid-19 pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirecek.

İlk etkinlik Karataş'ta Dario Moreno Sokağı'nda bulunan Milli Kütüphane Vakfı Şubesinin açılışı ile yapılacak. Milli Kütüphane ve Konak Belediyesi iş birliğinde kurulan kütüphanenin açılışında; 4, 5, 6, 7. sınıflar arasında düzenlenen Cumhuriyet Resim Yarışmasının ödül töreni de yapılacak. Açılışın ardından saat 17.00'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde, “Cumhuriyetin Resmini Birlikte Çiziyoruz” etkinliği yapılacak. Büyük boy hazırlanan tuval üzerine, cumhuriyet ve kuruluş temalı resim yapılacak. Hemen ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde Türk bayrağı dağıtılacak. Cumhuriyet coşkusu, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde sahnelenecek olan “Atatürk Destanı” Oratoryosu ile sürecek.