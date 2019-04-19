Konak Belediye Başkanı Batur'a Burhan Özfatura desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığı görevini yapmış Burhan Özfatura ve başkanlık yaptığı dönemlerde Özfatura ile çalışan elli beş kişilik ekibi, 31 Mart yerel seçimlerinde Konak Belediye Başkanı olarak seçilen Abdül Batur'a bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Özfatura, "Batur bu ailenin bir ferdi ve biz her zaman yanındayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanlarından Burhan Özfatura, Konak Belediye Başkanı olarak göreve seçilen Abdül Batur'a ziyarette bulundu. Özfatura ziyarete, kendisi ile beraber görev yapmış olan çalışma ekibi ile katıldı. Batur'un makamındaki ziyaret sırasında konuşan Özfatura, "Batur bizim evladımız. İşi çok zor; ama tecrübesine güveniyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Özfatura, "Bizim gözümüzde en büyük zenginlik bu. Tek bir telefonla burada, bir araya gelerek buluştuk. Görevde olsak da olmasak da, büyük bir aile olarak hep birbirimizle dayanışma içerisinde olduk. Bugünde güzel bir sebeple bir aradayız. Allah yardımcısı olsun, Batur'da bizim bir evladımız. Rabbim lütfetti ve bu göreve geldi. En büyük dileğimiz temennimiz daha üst noktalara gelmesiydi. Sağlık içinde huzur içinde Konak'ta hizmet vermesini diliyoruz. Bizde bu hizmetleri gerçekleştirirken bizden isteyeceği her konuda her zaman yanında ve destekçisi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz ve açıkça beyan ediyoruz. Görev yaptığım dönemlerde birlikte çalıştığım ve şu anda bu masa etrafında toplanan dürüst ve liyakat sahibi bir ekip verdi. Batur'a tavsiyem ekibini bu şekilde kurarsa başarıya daha rahat ulaşacaktır. Zaten başarılı bir belediye başkanı ve zorlu bir süreç onu bekliyor. Tüm bunların üstesinden geleceğine inanıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Burhan Özfatura ve beraberindeki heyeti ağırlayan Batur da, "Sayın Burhan Özfatura'ya, değerli ağabeyime gerçekleştirdiği bu güzel ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Onur duydum" şeklinde konuştu.

Batur, "Bu makama geliş yolculuğunda sizlerin çok önemli rolü var. Özellikle de benim baba gibi gördüğüm, büyüğüm, belediyeciliğin duayeni, değerli başkanım Burhan Özfatura'nın çok önemli katkıları var. 1994-1999 yıllarında belediyeciliği Özfatura'dan öğrendik. Biz normal proje çizen bir mimardık. Özfatura ile görev yaparken belediyecilik nedir?, proje kapsamında kentte neler yapılabilir?, altyapı nedir?, özellikle altyapı ile ilgili çok büyük çalışmalar yaptık. İzmir için projeleri hazırlarken, uygularken geceli gündüzlü çalıştığımız ve işi yetiştirmek için arabalarda yattığımız günler oldu. İyi işler yaptık, sizlerle birlikte çalıştık ve bu yapılan işlerde hepinizin emeği var. Tabii ki orkestra şefimiz başkanımız Özfatura'ydı. O dönem aldığımız, edindiğimiz belediyecilik tecrübelerimizi elimizden geldiğince, Narlıdere'de uygulamaya çalıştık. Halka dokunan, hizmete aç ve hizmetten yoksun bölgelerin kalkınması için elimizden gelen çalışmaları gerçekleştirdik" diye kaydetti.