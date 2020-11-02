Konak Belediyesi hizmet binasına deprem önlemi

İzmir'de yaşanan deprem sonrası bina hasar tespit çalışmaları kapsamında Konak Belediyesinin hizmet binaları da kontrol edildi. Basmane'deki birinci hizmet binası, deprem sonrası detaylı teknik inceleme için kapatıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bizzat gerçekleştirdiği inceleme sonrasında bürokratlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında alınan karar ile Basmane de bulunan birinci hizmet binasının kapatılmasına ve burada hizmet veren müdürlüklerin taşınmasına karar verildi.

Belediyenin 1965 yılında inşa edilen, Basmane'deki birinci hizmet binası, önemli bir hasar bulunamamakla birlikte personelin güvenliği için hizmete kapatıldı. Detaylı teknik incelemeler sonlanana dek, bu binada görev yapan tüm birimler, Eşrefpaşa'daki Atatürkçü Düşünce Derneği Özel Gazi Ayşe Altıntaş Yükseköğrenim Kız Yurduna taşınarak görevlerini burada sürdürecek.

Binanın çok eski olmasından dolayı önlem amaçlı böyle bir planlama yaptıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Personelimizin can güvenliği bizim için önemli. Binamızda gözle incelemede sorun olmasa da gerekli detaylı teknik incelemeyi yapmak için önlem alıyoruz. Bir süre bu binadaki müdürlüklerimiz Eşrefpaşa'da yer alan yurt binamızda görev yapacak. Bazı müdürlüklerimiz ise Toros'taki tesislerimize yerleşecek. İzmir ciddi bir felaket yaşadı. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız canımızı yaktı hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Yakınlarını kaybeden acı yaşayan tüm vatandaşlarımıza da sabırlar diliyorum." diye konuştu.