Konak Belediyesi işçisi, iş kazası kurbanı

İzmir'in Konak ilçesinde çöp konteyneri temizlediği esnada iş kazası geçirerek ağır yaralanan Konak Belediyesi işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Ali Kılıç (51), çöp konteyneri temizlediği esnada, temizlik aracının üstüne çıktı. Bu esnada aşağı düşen Kılıç, aracın kepçesi ile araç arasında sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Kılıç'ın iş kazasında hayatını kaybetmesi, ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğarken, meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.