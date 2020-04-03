Konak Belediyesi maske üretimine başladı

Kadriye Semt Merkezi, maske üretim atölyesine döndü. Merkezi ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, maskelerin sahada çalışan belediye personeline ve sağlık çalışanlarına dağıtılacağını açıkladı.

Korona virüse karşı ilçede sıkı önlemler alan Konak Belediyesi, salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başını çeken maskelerin üretimi için de harekete geçti. Belediyeye bağlı 1. Kadriye Semt Merkezinde, Konak Kaymakamlığı işbirliğiyle maske üretimi başlatıldı. Merkezde sabahtan öğle saatlerine kadar Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı öğretmenler maske dikiyor. Maske dikimi öğleden sonra da gönüllülerle devam ediyor. Merkezde ilk etapta 40 bin adet dikilmesi hedeflenen maskeler hem sahada çalışan belediye personeline hem de sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Batur'dan teşekkür ziyareti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, maske dikim atölyesine dönen 1. Kadriye Semt Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Maske üreten öğretmen ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Batur, “Sizler ailenizden, sevdiklerinizden feragat ederek buraya geldiniz. Sizler için gerekli önlemleri burada da aldık. Lütfen sizler de sağlığınıza dikkat ederek çalışın. Örnek davranışınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu salgına karşı dayanışma ruhumuzla güçleniyoruz. Hocalarımıza, gönüllülerimize, büyük özveriyle çalışan tüm belediye personelimize şükranlarımı sunuyorum. Bugünleri de böyle omuz omuza atlatacağız” diye konuştu.