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Konak Belediyesi, onkoloji tedavisi gören çocukların park isteğini kırmadı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören ve hastane bahçesine park isteyen çocuklar için belediyenin teknik müdürlüklerini seferber etti.


Pandemi önlemleri kapsamında rutin olarak hastanelerde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yürüten Konak Belediyesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde tedavi gören çocukların özel isteği üzerine hastane bahçesine park yapımı için çalışmalara başladı.



"Çocuklarımızın tedavi süreçlerine biz de destek olmak istedik"


Belediyenin temizlik ekiplerini hastanede gören çocukların, “Başkan Amca'dan park istiyoruz” sözlerinin üzerine hemen harekete geçtiklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çocuklarımızın tedavi süreçlerine biz de destek olmak istedik; çünkü bu sürecin hem onlar hem de aileleri için çok zor olduğunu biliyoruz. Bu hastalığın tedavisinde moral her şeyden önemli. Bunu sağlamak adına katkımız olursa ne mutlu bize. Çocuklarımızın, doktorlarının izin verdiği ölçüde bu parkta keyifli zaman geçireceklerini umut ediyoruz” dedi.



Park önümüzdeki hafta çocukların hizmetinde olacak


Konak Belediyesi ekiplerinin hummalı bir şekilde çalıştığı parkın, önümüzdeki hafta hizmete alınması hedefleniyor. Yaklaşık 150 metrekare alan üzerine kurulması planlanan çocuk parkında; çift salıncak, üç kaydıraklı oyun seti, ipli dönence ve kum havuzunun yer alacağı ifade edilirken, parkta ayrıca çocukların resim ve boyama yapmaları için beyaz renk bir duvarda yer alacak. Çocukların ve ebeveynlerinin dinlenebilmeleri için bir kamelya düzenlemesinin de yapılacağı, Konak Belediyesi ekiplerinin parkın bakım ve temizliğini de düzenli olarak yapacağı bildirildi.

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