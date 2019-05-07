Konak Belediyesi'nden 100. yıla anlamlı kutlama

Konak Belediyesi, büyük önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelenin 100. yılını sergi, panel ve iki konserle kutluyor.

Uzun soluklu, titiz bir hazırlık süreciyle oluşturulan, “İşgalden Kurtuluşa: Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu” adlı sergi, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'dan başlayan ve 9 Eylül 1922'de büyük zaferle sonuçlanan yolculuğu, bir vatanın kurtuluş öyküsünü anlatıyor.

Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Engin Berber'in küratörlüğünü ve senaristliğini üstlendiği sergi, İzmir Resim Heykel Müzesi, Kültürpark Sanat Galerisi'nde 10 Mayıs'ta saat 18.30'da açılacak.

Konak Belediyesi, 100. yıl kutlama programları kapsamında 15 Mayıs'ta, Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, “Çanakkale'den İzmir'e İzmir'den Samsun'a Yüzyıl Öncesini Hatırlamak” konulu bir panel de düzenleyecek. Kutlamalar, 17 Mayıs ve 24 Mayıs'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak iki konserle devam edecek. 17 Mayıs'ta “Kuvayı Millîye Hareketi'nin 100. Yılı Konseri”; 24 Mayıs'ta ise “Atatürk'ü Anlamak ve Anlatmak” konulu müzikli anlatı gerçekleştirilecek.

Konak'ın hem işgalin başladığı hem de sonlandırıldığını şehir olduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Milli mücadele hareketinin başlamasının 100. yılında böylesi anlamlı bir sergiyi düzenliyor olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz. Konak'ta başlayıp tüm yurdumuza yayılan ve yine Konak'ta biten, İşgalden kurtuluşa uzanan bu mucizevi yolculuğu anlatan muhteşem sergimize tüm hemşehrilerimi, İzmirlileri davet ediyorum. 10 Mayıs'ta, saat 18.30'da İzmir Resim Heykel Müzesi'nde sergilenecek olan eser ve paha biçilemez tarihi değere sahip hatıraları ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızın, canları pahasına yazdığı bu destanın izlerini birlikte takip edelim" diye konuştu.

Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözlerini de hatırlatan Batur, serginin, barışa vurgu yapacağına, barışın önemini bir kez daha hatırlatacağına inandığını söyledi.