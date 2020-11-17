Konak Belediyesi'nden korona virüsü kararları: Tüm aktiviteler durduruldu

İzmir'de Konak Belediyesi, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de tırmanışa geçen Covid-19 salgını nedeniyle bir dizi önlemler alarak; kurslar, kreşler, spor aktiviteleri, kütüphaneler, dersler ve diğer aktiviteler ile kültür merkezlerindeki toplantı ve başka amaçlı aktivitelerin durdurulduğunu bildirdi.

Konak Belediyesi, korona virüsü salgınındaki artış nedeniyle, uyguladığı önlemlere ek olarak yeni önlem kararları aldı. Salgının yaygınlığını önlemek amacı ile bir süredir uygulanan esnek çalışma, uzaktan çalışma, kültür ve sanat etkinliklerinde kısıtlama, yemekhane ve çay ocaklarının kapatılması gibi uygulamaların yanı sıra yeni tedbirler alındı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde hem ülkemizde, hem de ilimizde Covid-19 salgınındaki artışın kontrolden çıkması sonucu belediyemiz bünyesinde bir dizi önlemler alınması zorunluluğu doğurmuştur. Buna göre; belediyemiz bünyesindeki tüm hobi amaçlı kurslar, kreşler, spor aktiviteleri, kütüphaneler, dersler ve diğer aktiviteler durdurulmuştur. Çalışanlarımız haftalık esnek çalışma modeline geçirilmiştir. Belediyemize ait tüm kültür merkezlerinde toplantı ve başka amaçlı aktiviteler durdurulmuştur. Belediye personelin yüz yüze görüşmesi mümkün olduğunca kısıtlanacak, iletişimde dijital iletişim araçları kullanılacaktır. Belediye binalarımıza girişlerde uygulanan HES kodu sorgulama işlemi daha titiz gerçekleştirilecek olup HES kodu olmayanlar binalara alınmayacaktır.”

Maske, mesafe ve hijyen kuralını bir kez daha hatırlatan Başkan Batur, alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların da çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, “Çok zor günlerden geçiyoruz. Bugünleri yine birlikte ve dayanışma halinde atlatacağız. Kendimizi ve yakınlarımızı korumak için yapabileceğimiz en önemli şey sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymak. Bu üç kural çok önemli. Kapalı ortamlarda uzun süreler kalmayın, zorunlu olmadıkça evinizde kalın” dedi.