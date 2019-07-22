Konak Belediyesinden üniversite adaylarına tercih desteği

Konak Belediyesi, üniversite adaylarına tercihlerinde yol göstermek amacıyla ücretsiz başlattığı ‘Doğru Tercih Ofisi' danışmanlık hizmetini bu yılda ücretsiz vererek onlarca gence destek olacak.

Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tercih heyecanı tüm yurtta devam ederken, Konak Belediyesi, bu kritik süreçte öğrencileri yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda belediye, ‘Doğru Tercih Ofisi' danışmanlık hizmetini bu yılda 23-28 Temmuz tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde ücretsiz verecek. Uzman eğitmenler, üniversite tercihi ve bölüm tercihi yapacak öğrencilere ‘Doğru Tercih Stratejileri' üzerine seminer vererek adaylara yol gösterecek. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Gençlerimiz geleceklerini şekillendirecekleri üniversite tercihlerini yaparken, en sağlıklı seçimi yapabilmeleri için danışmanlık hizmetini gençlerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Üniversiteye yerleşme hayali kuran gençler, 23-28 Temmuz tarihleri arasında Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezinde uzman eğitmenlerden ücretsiz olarak danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilecek. 10.30 -18.30 saatleri arasında gençleri kabul edecek olan uzman eğitmenler, gençlere hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite seçiminde doğru tercih yapmalarına yardımcı olacak. Alacakları doğru kararlar ile hayallerindeki, gönüllerindeki üniversitelere yerleşmelerini umut ediyoruz. Tüm genç kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Her şey istedikleri gibi çok güzel olsun" dedi.