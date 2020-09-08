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Konak Belediyesine artık HES kodu ile girilecek

Konak Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında önlemlerini artırarak Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulama sistemine geçti.


İzmir Valiliğinin aldığı HES kodu sorulması kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Konak Belediyesi de bu kararı uygulamaya başladı. Vatandaşlar artık HES kodu ile belediye hizmet binalarına giriş yapabilecek. Valiliğin getirdiği yeni uygulamayla vatandaşlar artık tüm kamu kurum ve kuruluşlarına HES kodu ile giriş yapabilecek.



HES kodu nasıl alınacak?


HES kodu, ‘Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması üzerinden ‘HES kodu işlemleri' bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından ‘HES kodu oluştur' butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, "HES" yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.



Uygulama tüm Türkiye'de yapılacak


Salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan uygulamanın yürürlüğe girmesiyle hem kamu personelleri hem de kamu kurum ve kuruluşlarına gelen vatandaşların HES kodları kontrol edilerek binalara alınacak. Türkiye genelinde geçerli olan uygulama kamusal mekanlarda, şehirlerarası seyahatlerde, iş yerlerinde ve bireysel iletişim gerektiren tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başlanacak.

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