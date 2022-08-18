Konak Belediyesine ‘sokak ortasında çöp' tepkisi

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Konak Belediyesi'nin çöpleri mahallede boş alana döktüğünü belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Said Başdaş, Hilal Mahallesinde CHP'li Konak Belediyesi'nin çöpleri boş alana döktüğünü söyledi. Yaz sıcağında sokağa dökülen çöplerin hastalığa davetiye çıkardığını savunan Başdaş, “Yapılan bir araştırmada en başarılı 4. belediye başkanı olarak gösterilen Abdül Batur, bu unvanı Hilal Mahallesini çöp depolama alanına çevirerek almış olmalı” diyerek serzenişte bulundu.

İlçedeki bu durumun vatandaşların tepkisine neden olduğunu vurgulayan Başdaş, Konak Belediyesi'nin, çöpleri mahallenin ortasına dökmesine bir anlam veremediğini dile getirdi.

Başdaş, tepkiler üzerine belediyenin çöpleri kaldırmak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.