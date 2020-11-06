Konak Belediyesinin oyun çadırları çocukların yüzünü güldürdü

Konak Belediyesi depremden en çok etkilenen Bayraklı'da aileleriyle beraber çadırlarda kalmak zorunda kalan çocukların yüzü bir nebze olsun gülsün diye oyun çadırları hazırladı.

Konak Belediyesi, deprem felaketinin ardından evlerini kaybeden ve günlerdir çadırlarda yaşamak zorunda kalan ailelerin çocuklarını unutmadı. Afet bölgesinde vatandaşların barınma, yemek, su gibi temel ihtiyaçları için kurduğu çadır alanı ile hizmet veren Konak Belediyesi, çocuklar için de oyun çadırları kurdu. Konak Belediyesi'ni psikolog ve sosyologlarının gözetiminde güven içinde oyun oynayan çocuklar, depremin etkilerinden bir süreliğine de olsa uzaklaşma fırsatı buldu. Oyun çadırını ziyaret ederek çocuklarla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Deprem felaketi hepimizi derinden etkiledi. Canlarımızı yitirdik, yaralılarımız var. Yaşanan korku ve endişe en çok da çocuklarımızı etkiledi. Onların yüzünün gülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kurduğumuz oyun çadırlarında oyuna dalarak bir an bile olsa yaşanan felaketten uzaklaşıp yüzleri gülüyor. Çocukların yüzlerindeki gülümseme her şeye değer” dedi.

Çocukların gözdesi oldu

Konak Belediyesi'nin oyun çadırı kurulduğu andan itibaren çocukların gözdesi oldu. Sabah çadırın açılmasını dört gözle bekleyen çocuklar, gün boyu kendileri için hazırlanan etkinlik ve oyunlara katılıyor. Oyun çadırının içindeki oyuncaklarla diledikleri gibi oynayan çocuklar, çadırın dışında da görevli ekip ve sevimli palyaçolar eşliğinde geleneksel sokak oyunları oynuyor. Çocuklar oyunların yanı sıra resim, el işi gibi etkinliklere de katılıyor.