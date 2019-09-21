Konak Belediyespor kadın futbol takımı hedef yükseltti

Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncuları ile teknik ekibi, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u ziyaret etti. Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde, 2013 ile 2017 yılları arasında beş yıl üst üste şampiyon olan, 2013'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takım, Başkan Batur'a da Avrupa'da marka ve şampiyonluk sözü verdi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı teknik ekibi ile futbolcuları makamında ağırladı. Başkan Batur, kulübün özellikle kadınların takım olarak spor yapması noktasında, başarıyla öne çıktığını belirtti. Batur, “"Takımımız, geçmişten bu yana ismini en iyi şekilde duyurmuştur. Geçmişte emeği geçen tüm belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Takımın kurumsallaşmış bir noktaya getirilmesi çok önemli. Biz de daha iyi noktaya getirilmesi için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Hocamız zaten yıllardan beri bu işin içinde; kadın futbol dünyasını tanıyor ve bu alanda kendisini yetiştirmiş yardımcılarıyla beraber, yıllardan beri emek veriyorlar; teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel olacak. Bu sene de güzel olacak. Biz sizin yanınızda olmaya hazırız" diye konuştu.

Kendisinin de eski futbolcu olduğu ve bir dönem yöneticilik yaptığını hatırlatan Batur, takımın idmanlarına gitmeye karar vererek, sözlerini esprili bir dille şöyle sürdürdü:

"Takımımız bir görsün bakalım, başkanları topa vurabiliyor mu, topu tutabiliyor mu? 120 metreye top atardık biz saha yüz metre. Birlikte güzel şeyler yapacağız."

Bu yıl 4 yabancı, 3 yerli futbolcu transfer ederek daha da güçlendiklerini belirten Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Ali Alanç ise “Hedefimiz şampiyonluk. Kadın futbolu camiasında şampiyonluğun en güçlü adayı biziz” dedi.

Takım kaptanı Didem Taş da, Başkan Batur'a sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Sizin futbolu sevmeniz bize çok yansıdı. Kadromuz çok geniş artık; yabancı, yerli transferlerimiz oldu. Türkiye'de bir markaydık. Diğer başkanlarımıza da teşekkür ederiz; ama ben inanıyorum ki sizinle birlikte Avrupa'da da bir marka olacağız. Hedefimiz; bu seneyi şampiyon bitirmek ve beş sene üst üste şampiyon olup gruplardan çıkarak sizinle birlikte İzmir'i markalaştırmak."

Ziyaret sırasında Başkan Batur'a takımın forması da hediye edildi.