“Konak, İzmir'in bir numaralı ilçesi olacak”

Konak Belediyesi'nin dün akşam verdiği iftar yemeğinde hemşehrileriyle buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ın İzmir'in bir numaralı ilçesi olacağını söyledi.

Konak Belediyesi'nin hafta içi, ilçenin başka bölgelerinde kurduğu ramazan sofrası dün akşam, Emir Sultan, Güney, Zeytinlik mahalleleri sakinlerini bir araya getirdi. Zeytinlik Parkı'nda verilen iftar yemeğine, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri ile Emir Sultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe ve Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Kamil Soydam da katıldı.

“Kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz”

Ramazan sofrasında üç mahalleden 1000'i aşkın hemşehrisiyle buluşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 31 Mart seçimlerinde alınan sonuçlara işaret ederek “Bizlere gösterdiğiniz güvene, desteğe layık olmaya çalışan bir belediyecilik anlayışını Konak'a getireceğiz; bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum” dedi. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalara ağırlık verileceğini belirten Başkan Batur, “Narlıdere'de ne yaptıksak, Narlıdere'yi nasıl güzelleştirdiysek Konak'ı da İzmir'in bir numaralı ilçesi haline getireceğiz ama sizin desteklerinizle yapacağız. Muhtarlarımız bize sizlerin sıkıntılarını getiriyor. Biz de onların hepsini, belli bir çalışma programına dönüştürüyoruz. Yakında tüm mahallerde çalışmalarımıza başlayacağız. Kentsel Dönüşüm önceliğimiz dedik, tarihi doku dedik ve en önemlisi de vatandaşlarımızın daha rahat yaşaması için çalışacağız. Çocuklarımızın daha güzel ortamlarda yetişmesi için kreşler kuracağız, kadınlarımızın önünü açacak çok güzel çalışmalar yapacağız. Gençlerimiz yolda önüme geçiyor ve spor yapacakları alanların olmadığını söylüyor. Bunların hepsini hayata geçireceğiz. Spor olan yerde her zaman iyi şeyler vardır ve güzellik vardır. Gençlerimizi, spor alanlarını artırarak spor yapmaya teşvik edeceğiz ve etkinliklerimize yönlendireceğiz” diye konuştu.

İmamoğlu için destek çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alındığını vurgulayan Batur, “Buradan Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Biz Ekrem İmamoğlu'nun elinden alınan mazbatayı, 23 Haziran'da hepinizin desteğiyle alıp sahibine, yani Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Sizlere güveniyorum; İstanbul'da oturan arkadaşınız, kardeşiniz, akrabanız; herkesi telefonla arayacaksınız. Ellerinden geleni yapsınlar, çevrelerini ikna etsinler, İmamoğlu etrafında kenetlensinler. İmamoğlu mazbatasını almak için sağdan da saysalar, soldan da saysalar, yukarıdan aşağıya da saysalar da boş.Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Buradan onlara selam olsun. Hep beraber İstanbul'da da çalışacağız. Ben bu duygularla Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum ve hepinizi çocuk seviyorum” dedi.

“İmamoğlu umudumuz oldu”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da Başkan Batur'un sözlerine dikkat çekerek, “31 Mart'ta sizinle kucaklaşan Abdül Başkan bir şey söyledi: Burası Narlıdere gibi olacak, burası da Türkiye'nin gözbebeği haline gelecek dedi. Biraz önce aranızda dolaştım; çok sayıda çocuk var ve bu çocukların spor alanlarına ihtiyacı var Bölgede etüd merkezlerine, kreşlere ihtiyaç var. Biraz önce aranızdan birisi bana ‘İşim yok' dedi. Demek ki, Türkiye'nin gençleri işsiz, insanı yoksul ama yüreğindeki Atatürk sevgisi hiç bitmemiş” diye konuştu.

Samsun'da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katıldığını dile getiren Kaya, şöyle söyledi:

“Siz öyle güzel bir yerdesiniz ki; bu ülkeyi düşmanlardan kurtaran Mustafa Kemal Atatürk sizinle birlikte coştu, sizin güle güle deyişinizle Ankara'ya geldi. 19 Mayıs'ı dün İzmir'de büyük bir coşkuyla kutladınız. Hakkari'de büyük bir coşkuyla kutlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun da Samsun'da olduğunu belirten Kaya, “Bize merak etmeyin, her şey çok güzel olacak, dediler. Biz de buradan İstanbul'a diyoruz ki, Abdül Başkan da söyledi; İmamoğlu sende umut var, sende sevda var, sende İstanbul aşkı var, sende Türkiye sevdası var. Umudumuz, geleceğimiz oldun. Her şey senin için de çok güzel olacak diyoruz.”

Yemekte Ödemiş Bıçakçılar Köyü Derneği Başkanı Seçkin Sezgin ile Zeytinlik Mahalle Muhtarı Kamil Soydam, Başkan Batur'a, Yörük poşusu ve Atatürk portresi hediye etti. Ramazan şerbeti ile macunun ikram edildiği ve herkese birer saksı çiçeğin dağıtıldığı yemeğin ardından Türk tiyatrosu gösterileri sahnelendi.