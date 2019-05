Konak Meclisi artık canlı yayında

Tarihinde bir ilki gerçekleştiren Konak Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışını meclis toplantısına da taşıyarak, toplantıyı Konak Belediyesi'nin ve Başkan Batur'un resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Mayıs ayı olağan ikinci toplantısında hayata geçirilen uygulamanın bundan sonra da devam edeceğini belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, tüm çalışmalardaki şeffaflık anlayışlarının meclise de yansıdığını söyledi. Batur, “Meclis çalışmalarımız bundan böyle vatandaşların da izleyebilmesi için canlı olarak yayınlanacak” dedi.

Denk bütçe vurgusu

Başkan Batur'un açılış konuşmasının ardından meclis olağan toplantısına geçilerek gündemdeki maddeler görüşülerek oylandı. En önemli gündem maddelerinden biri olan 2018 yılı İdari ve Kesin Hesap Cetveli Raporu da açıklanarak oylamaya sunuldu. Raporda 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,27 artışla gelirinin yaklaşık 295 milyon 789 bin lira olduğu, giderin de bir önceki yıla göre yüzde 25,27 artışla 298 milyon 554 bin 898 lira olarak gerçekleştiği belirtildi. Gelir ve giderin denk bir bütçe olduğu kaydedilirken, 2018 yılı harcamalarında en çok giderin 71 milyon 237 bin 611 lira ile personel giderleri olduğu ve bu rakamın yasal sınır olan yüzde 30'un altında kaldığı ifade edildi.

40 Milyon liralık yatırım yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin yatırımlarının da toplam 40 milyon 722 bin 469 lira ile toplam harcama içindeki oranının yüzde 13,6 olduğu belirtildi. Konak Belediyesi'nin 2018 yılında kamulaştırmaya 9 milyon 804 bin lira, 2 milyon 385 bin lira tutarında da iş makinesi ve taşıt alımı yaptığı, kültür, sanat, spor, sosyal ve sağlık için de 11 milyon 908 bin 527 lira harcama yaptığı açıklandı. AK Parti ve CHP'li meclis üyelerinin oybirliği ile kabul ettiği raporda belediyenin gelir ve giderinin denk bir bütçesi olduğu dile getirilerek, bir önceki dönemin belediye başkanı Sema Pekdaş'a da teşekkür edildi.

"Cezalar tahsil edilmemiş"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili İsmail Özen, belediye tarafından kesilen cezaların büyük oranda tahsil edilmemiş olduğuna dikkat çekerek, “Kesin Hesap Cetveli ile ilgili 2018 yılı sonuna göre 870 milyon lira gibi bir ceza kesimi var. Tahsilat ise 9 milyon lira. Kesilen cezalara karşı tahsilat yüzde 1.1. Önceki yönetimde sistem ceza üzerine kurulmuş” dedi. Başkan Batur ise, “O, yıllara dayanan bir cezadır. Sadece önceki döneme ait ceza değildir. Bunun tahsilatı konusunda arkadaşlarımızı uyaralım. Baya bir para var burada. Bunları alsak zaten bütün sıkıntılar biter, yatırıma dönük olur. Sık sık çıkan aflar, yapılandırmalar vatandaşın kamu kurumlarına ödeme yapmamalarına yol açıyor. Belediye de üstüne gidemiyor. Vatandaşın elinde yapılandırma varsa yapacağınız bir şey yok ama bunu hassasiyetle takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

23 Haziran seçimi demokrasi ayıbıdır

Toplantının sonunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul yerel seçimleri ile ilgili 6 Mayıs tarihinde aldığı karar da gündeme getirildi. 23 Haziran tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın tekrar seçilme kararını eleştiren Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Meclis Üyesi Hamit Mumcu'ya destek veren Batur, YSK'nın aldığı kararı ‘demokrasi ayıbı' olarak nitelendirdi.

"Her şey güzel olacak"

Batur, “Anlayamadığım konu; zarfın içinde dört tane pusula var. Muhtarlık seçimi tertemiz, belediye meclis üyeliği tertemiz, ilçe belediye başkanlığı tertemiz, en son pusula büyükşehir belediye başkanlığı seçimi olmamış! Hukuksal boyutta sıkıntı varmış. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devletinde bazı şeyler siyasete doğru gittiğinde işte böyle karar alınıyor. Bunu bana kimse izah edemez. 221 sandıktaki kurul başkanları ve heyetlerle ilgili bir sıkıntı var. Kurul yüzünden her şey iptal oldu. Ama aynı kurul 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimi için de, 16 Nisan'daki referandum için de karar verdi. Bazı şeyler ülkede doğru yönetilmiyor. Hukuk dışında verilen kararlar maalesef ülkemizi bu noktaya getiriyor. Bizim artık seçim gündeminden çıkıp ülke ekonomisiyle, yapılacak yatırımlarla ilgilenmemiz lazım. Her şey güzel olacak. Baharın sonu yaz. Yaz geldi, yaz güzel olacak. Fikrimi beyan etmeden duramayacağım. Çünkü ortada bir emek var. Bir belediye başkanına tebligatı yapıyorsunuz, mazbatasını alıyor. Sonra mazbatasını alıyorsunuz, bu adalet değil! Bir belediye başkanı olarak söylüyorum; kazanılan bir haktır bence. 23 Haziran'da tekrar bir seçim olacak, inşallah her şey güzel olacak” diyerek İstanbul seçimleriyle ilgili fikrini ortaya açıkça koydu.

Öte yandan AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız YSK'nın aldığı kararı savunarak, algı yönetimi yapılmaması gerektiğini belirterek, “Bir sonuç var. 23 Haziran'a gidiyoruz. Martın sonu bahar dediniz ama daha yağmur var. İnşallah o bahar bir an önce gelir. Biz de her şey güzel olacak diyoruz. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız, 80 milyon biriz. Geçmiş kararlara baktığımızda; 367'yi de, zorlama kararları da gördük ama sonuçlarına hepimiz katlandık. Bence önümüze bakalım. ‘Her şey çok güzel olacak' diyorsanız bu sözün arkasında duralım ve 23 Haziran'a kadar güzel bir seçim süreci geçirelim” dedi.

"Umarım, kazanana kadar seçim devam etmez"

Başkan Batur da, “Umarız kazanana kadar seçim anlayışı devam etmez” diyerek karşılık verdi ve, “Geçersiz oyları sağdan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, üstten sayıyorsun Ekrem İmamoğlu, alttan sayıyorsun Ekrem İmamoğlu. O zarfın içindeki oyların ayrıştırılmasını ben anlayamadım. YSK kararına saygılıyız, başka şansımız yok ama bir ağaçta dört meyve var, üç tanesini yiyorsunuz, bir tanesi zehirli diyorsunuz, bu olmaz!. Netice inşallah İstanbul için, Türkiye için hayırlı olur. Dileğimiz budur” diyerek İstanbul ile ilgili dileğini bir kez daha dile getirdi.