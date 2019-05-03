Konak Meclisinde bir ilk: İşaret dili ile tercüme yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen oturumda, 10-16 Mayıs tarihleri arasında Dünya Engelliler Haftası nedeniyle işitme engelliler adına farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dili ile meclis oturumu tercüme edildi.

Konak Belediyesi mayıs ayı olağan ilk oturumuna işitme engelliler adına konuk olarak İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Metin Atak ve dernek üyelerini katıldı. Dünya Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık sağlamak amacıyla meclis oturumu, baştan sona işitme engelli konuklar için işaret dili uzmanları tarafından tercüme edildi. Konak Belediye başkanı Abdül Batur, meclis açılış konuşmasına meclisi izlemeye gelen konuklara işaret dili ile ‘hoş geldiniz' diyerek bir ay içinde neler yaptıklarına değinerek başladı. Seçim çalışmalarında sahada bulundukları sırada tespit ettikleri eksiklerle ilgili çalışmalara başladıklarını ifade eden Batur, bu konuda ilk olarak muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Her mecliste yeni bir proje

Batur, “Birlikte güzel bir çalışma yapacağız. Özellikle kentsel dönüşüm, tarihi değerleri yeniden ayağa kaldırılması noktasında Konak'ın çok önemli beklentileri var. Bu beklentilerin aşılması konusunda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Muhtarlarla yaptığımız toplantıda edindiğimiz en önemli sıkıntılardan bir tanesi muhtarlarımızın bize ulaşımıyla, iletişimiyle ilgiliydi. Bunlarla ilgili tedbirleri alıyoruz. Vatandaşın bize ulaşımı, derdini anlatması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Her mecliste size yeni bir projeyi, çalışmayı aktarmak en büyük hedefimiz” dedi.

Gültepe için destek istedi

Bir ay gibi kısa bir sürede de Gültepe'nin kanayan yarası olan ve şu anda kullanılmayan Gültepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın tekrar orayı canlandırarak hizmete sokacaklarını söyledi. Batur, “Şu anda terk edilmiş bir alan. İlk yapıldığı andaki ile şu andaki geldiği nokta arasında gerçekten bir uçurum var. Orman Bölge Müdürlüğü ve bakanlığı ile görüştük gerekli yazışmaları yaptık, belediye olarak bize verdiklerinde orayı cennet gibi yapacağız. Konaklı hemşehrilerimizin ve o civardaki tüm mahallelerimizin yararlanacağı çok güzel bir rekreasyon alanı haline getireceğiz” diye konuştu. Başkan Batur, Adalet ve Kalkınma Partili meclis üyelerinin de konuya duyarlı bir şekilde yaklaşmalarını rica ederek, desteklerini istedi. Batur, “Belediye olarak biz buraya talibiz. Sıkıntılı olan bu bölgenin bir an evvel halkın kullanımına, belediyenin işlettiği bir işletmeyle desteklenerek orayı vatandaşlarımızın hizmetine sunmak bizim görevimiz diye bakıyoruz. Bu konuda sizlerin desteği çok önemli. Burada asıl önemli olan tek şey vatandaşlarımızın faydasına olacak bir konunun bir an önce hayata geçmesidir” dedi.

19 Mayıs 100. kez kutlanacak

Bu yıl 100'üncü kez kutlanacak olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili özel kutlamaları olacağını dile getiren Batur, “Önümüzdeki süreçte de, Türkiye Cumhuriyetinin kurulması noktasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli hamlelerinden bir tanesi olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kutlanacak. İzmir'imize yakışan bir şekilde Konak'ta kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz. 24 Mayıs'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezinde (AASSM) Atatürkçü Düşünce Dernekleri İzmir Şubeleri, Milli Kütüphane Vakfı ve Konak Belediyesi işbirliği ile güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz” diyerek tüm meclis üyelerini etkinliğe davet etti.

Başkan Batur'un konuşmasının ardından meclis olağan toplantısına geçilerek gündemdeki maddelerin görüşülmesine ve oylanmasına geçildi.