Konak Meydanı'nda 10 bin kişilik iftar

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Müftülüğü ve MÜSİAD İzmir Şubesi'nin ortak organizasyonuyla Kadir Gecesi'nde Konak meydanında program düzenlendi.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Müftülüğü ve MÜSİAD İzmir Şubesi'nin ortak organizasyonuyla Kadir Gecesi'nde “Seccadeni Al, Konak Camii'ne Gel” çağrısıyla Konak Meydanı'nda halka açık program düzenlendi. Yaklaşık olarak 10 bin İzmirli vatandaş iftar saatinden önce Konak Meydanına akın etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda akşam ezanının okunmasıyla birlikte meydanı dolduran vatandaşlar oruçlarını açtı. Oruçlarını açan 7'den 70'e her yaştan vatandaş, akşam, yatsı ve teravih namazlarını da toplu olarak kıldı.

“Geleneksel hale geldi”

Düzenlenen organizasyonun artık geleneksel hale geldiği söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir İl Müftülüsü Recep Şükrü Balkan, “Sayın valimizin öncülüğünde yaklaşık 5 senedir bunu düzenliyoruz. Ramazan-ı Şerifin en büyük amaçlarından biri de bu olsa gerek. Bu kadar vatandaşımızın bir araya gelerek, burada hep birlikte aynı sofra etrafında iftarını açması. Her kesimden, her kademeden insanın burada bir arada olması bizim için çok mutluluk vesilesi oluyor. Bu senede bunu aynı şekilde yapmaya karar verdiğimizde sayın valimizle görüştük. Buradan MÜSİAD'da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işin sponsorluğunu bu sene üstlendiler” ifadelerini kullandı.

“Biz İzmir'in manevi değerlerine önem veriyoruz”

İzmir halkı ile beraber çok güzel bir geceye imza attıklarını ifade eden MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, cehennemden kurtuluş olan bu mübarek Ramazan Ayı'nda Kadir Gecesi'ne idrak etmenin hazzını yaşıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye yakın katılımcı var. İzmirlimiz teveccüh etti. Allah'ıma hamdolsun. Rabbim bu günlere çıkardı bizi. Biz İzmir'in manevi değerlerine önem veriyoruz. Ortak değerlerimizde buluşmak, kardeşlik hukukumuzun tesis edilmesi ve aynı zamanda şehrimize ve ülkemize bereket katması anlamına geliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi şuan görmüş olduğumuz çok güzel bir manzara. MÜSİAD'ta bu manada İzmir Valiliğimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızla beraber çok güzel bir hizmete inşallah imza atmış oluruz” diye konuştu.