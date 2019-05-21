Konak Meydanı'nda boyozlu, gevrekli sahur

Tarihi Konak Yalı Cami önünde yapılan sahurda menü İzmir'in meşhur boyozu, gevreği ve çay oldu. İzmirlileri yer sofrasında buluşturan sahurda Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve STK temsilcileri katıldı. İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Dönem Başkanı Ali Köstepen programda yaptığı konuşmada, Ramazan'ın bereketine işaret ederek, Ramazan ayının insanları bir arada tutan, sevgi ve hoşgörüye zemin hazırlayan iklimine dikkat çekti. İzmir Ramazan Platformu'nun 3. Geleneksel Sahur Programı kılınan sabah namazının ardından sona erdi.