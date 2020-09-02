Konak'a iki ödül birden

Konak Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısında Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl Artvin'de düzenlenen Şehir Ödülleri Yarışması'nda Konak Belediyesinin restorasyon çalışmaları ile Koruma Ödülü, çocuklara yönelik çalışmalarıyla ise Çocuk Dostu Şehir Ödülü kazandığını müjdeledi.

Konak Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Meclis oturumu, geçtiğimiz ay yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden meclis üyesi Cem Aksan'ın anısına saygı duruşu ile başladı. Cem Aksan'ın koltuğuna yerleştirilen kırmızı güllerle süslenmiş fotoğrafı meclis üyelerini duygulandırdı. Cem Aksan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Başkan Batur, “Geçmişten bu yana tanıdığımız, değerli bir arkadaşımızı kaybettik” dedi ve meclis üyelerini bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Cem Aksan'ın isminin ilçe sınırlarında uygun bir yere verilmesi önergesi de değerlendirilmek üzere Çevre ve Hukuk komisyonlarına gönderildi. Öte yandan yine geçtiğimiz ay içerisinde hayata gözlerini yuman Göztepeli efsane Halil Kiraz'ın isminin de uygun bir yere verilmesi önergesi gündeme geldi.

Konak'ın gurur ödülleri

Meclis açılış konuşmasında Konak Belediyesinin yürüttüğü son çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Batur, “Yaşayan Şehir Ödülleri” kapsamında iki kategoride alınan birincilik ödülünün de müjdesini verdi. Üç farklı tema ve yirmiyi aşkın kategoride yerel yönetimlere ödül verilen yarışmada Konak Belediyesi, “Tarihini Koruyan Şehir Konak” projesi kapsamında Alanyalı (Yemişçizade) Konağı, İkizevler, İstiklal İlkokulu ve Roman Kültür Merkezi restorasyonları ile Koruma Ödülü aldı. “Çocuk dostu şehir Konak” projesi kapsamında Çocuklara Cumartesi Oyunları, Bizim Çocuklar, Okulda Oyun Var ve Çocuk Kitaplıkları çalışmaları ile de “Çocuk dostu Şehir” ödülünü aldı.

Konak meclisinden engelleri kaldıran çalışma

Meclis toplantısının bitiminde izleyenlerin ayakta alkışladığı bir video gösterimi yapıldı. Konak Belediye Meclisi Engelsiz Yaşam Komisyonu üyeleri Burcu Bostancıoğlu, Nurten Serhadbeyi, Ali Yangir, Cumhur Ter ve Nurdan Metin'in işaret dili ile korona virüs riskine karşı 14 kuralı anlattığı video büyük beğeni topladı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da yer aldığı video meclis üyelerinden dakikalarca alkış aldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, çalışmada emeği geçen komisyon üyelerine ve videonun hazırlanmasında büyük rolü olan, Konak Belediye Meclisi toplantılarında da çevirmenlik yapan İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Levent Pepeoğlu'na belediye meclisi adına teşekkür plaketi takdim etti.