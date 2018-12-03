Konak'ın araç filosu güçlendi

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın göreve gelmesinin ardından yapılan yeni alımlara son olarak Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde şantiye işlerinde hizmet verecek iki kepçe dahil oldu. Yeni araçlardan biri dar alanlarda çalışabilecek boyutta olurken, diğer büyük kepçe ise zor işlerin altından kalkmada büyük kolaylık sağlayacak. İki kepçe de bina yıkımları, yol, kaldırım yapımı, istinat duvarı yapım çalışmalarında ve moloz toplama tüm yıkma, kırma işlerinde kullanılabilecek. Yeni alınan ekskavatör ve beko loder ile envanterdeki kepçelerin toplam sayısı beşe yükselmiş oldu. Böylece 2016 yılında araç filosuna 10 yeni araç ekleyen Konak Belediyesi şimdi de yeni araçlarıyla birlikte bu sayıyı 12'ye çıkartmış oldu.

Öz kaynaklar kullanıldı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konaklı hemşehrilerine hizmeti en verimli şekilde sunabilmek amacıyla araç filolarını yenilediklerini ve bu dönem içinde yaklaşık 12 milyon değerinde araç aldıklarını belirtti. Pekdaş, son olarak iki yeni kepçe aldıklarını dile getirerek, “1 milyon 300 bin lira civarında bir bedele satın aldık. Kredi kullanmadan, kendi öz kaynaklarımızla aldık. 30 milyonun üzerinde kamulaştırma yaptığımız gibi 12 milyonun üzerinde de araç aldık ve filomuzu yeniledik. Konak'ta hem kamulaştırmalar, gayrimenkul hem de araç filosunu yenilemeyle 50 milyonu bulan bir yatırımın yapılmasını sağladık. Biz belediyelerde kamusal yatırımların, kamucu belediyeciliğe hep inandık. Bu mallar hemşehrilerimizin malları. Konak'ımıza hayırlı olsun” dedi.