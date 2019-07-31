Konak'ın geleceği planlanıyor

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ile Konak Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ve iki gün sürecek olan stratejik plan toplantısında, Konak'ın geleceği masaya yatırıldı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ‘Konak Belediyesi Stratejik Planın Etkin, Verimli ve Sonuç Odaklı Hazırlanması' isimli programın açılışını yaptı. Konak Belediyesi'nin 2020-2024 yılları arasında uygulayacağı stratejik plan toplantısının ilk gününde meclis üyeleri, ideallerinde ‘Nasıl Bir Konak' istediklerini dile getirirken, ikinci gününde de Konak Belediyesi personeli Konak'ı nasıl görmek istediklerine yönelik ideallerini dile getirdi. Toplantıya, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli de katıldı. Toplantının sunumlarını Anadolu Üniversitesi İİB Fakültesi Öğretim Üyesi Pof. Dr. Necdet Sağlam gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur yaptı. Batur, Konak'ın beş yıllık ana hedeflerini; meclis üyeleri, belediye yönetici ve personeli ile birlikte belirlemenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Sizlerden gelecek öneriler de bizim için çok değerli; çünkü kent içinde dolaşan, kentte yaşayan ve en önemlisi de kentteki problemlerle yüz yüze olan sizlersiniz. Bu konuların aktarılması ve kentin tamamını ilgilendiren projelerin sizlere sunulması ve sizlerin önerileri için bir araya geldik” diyerek katılım gösteren herkese teşekkür etti.

Bütçe sıkıntısı

Batur, belediyelerin stratejik planlarının uygulanabilir ve ayağa yere basan projeler olması gerektiğinin altını çizerek, projelerin bütçe karşılığının olması gerektiğini söyledi. Başkan Batur, "Belediyelerimizin görev, yetki ve sorumluluklarının da büyükşehir belediyesi ile karşılık bulması lazım; buna da dikkat etmek gerekir. Ulaşım, trafik gibi konular büyükşehirin yetki ve sorumlulukları var. Stratejik planlarımızın da Konak Belediyesi ve büyükşehir belediyesinin birbiriyle örtüşecek ve birbirini anlayacak şekilde olması gerekir. Bu süreçte belediyelerin en büyük sıkıntısı ekonomik sıkıntı. Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı'nda da belediyelerin ekonomik sıkıntı içinde olduğu dile getirildi. 20 yıl önce Belediye Gelirleri Yasası vardı. Bu arada 4-5 kez Belediye Yasası değişti. Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları arttı ama belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları artarken bütçesi sıkıntı yaşıyor" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği olarak birinci önceliklerinin belediyelerin bütçelerini takviye edebileceği Belediye Gelirleri Yasası üzerinde çalıştıklarını ve bunu hükümete sunmayı planladıklarını söyleyen Abdül Batur, ikinci olarak da belediyelerin, özellikle yeni yönetmeliklerle ellerinden alınan yetkilerin yeniden belediyelere devredilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Batur, "Belediyelerin yetkilerini kısıtlayacak noktada karalar alınıyor. Bundan Türkiye Belediyeler Birliği de rahatsız. Belediyelerin yetkisi konusunda; özellikle yerel inisiyatifin, halkın temsilcisi olan belediyelerin ve belediye meclisinin yetkilendirmesi konusunda da çalışmaları yürütüyoruz" dedi.