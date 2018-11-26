Konaklı annelere eğitim desteği

Konak Belediyesi'nin 4-7 yaş arası çocukları hedef alan Bizim Çocuklar Projesi kapsamında sadece çocukların değil, annelerinin de bilinçlenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda projeye dahil olan çocukların annelerine belirli zamanlarda çocuk gelişimi konusunda eğitimler veriliyor.

Konak Belediyesi'nin anne ile çocuk arasındaki iletişimi güçlendirmek adına 2014 yılında hayata geçirdiği ve İzmir'de bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Bizim Çocuklar Projesi'nde çocuklar kadar annelerine yönelik eğitimler de veriliyor. Belediyenin Agora, Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Merkezi'ndeki eğitimlere katılan kadınlara; anne ile çocuğu arasındaki iletişimi güçlendirmek adına çocuk hakları, insan hakları, kadın hakları ve hukuk, Türkiye'de kadın ve anne olmak, öfke kontrolü ve kendini ifade etme gibi konularda uzman kişiler bilgilendirmeler yapıyor. Proje sorumlusu Alev Dumanoğlu dört yıldır başarıyla süren proje sayesinde binlerce çocuk ve anneye ulaşıldığını söyledi. Grupların üçer aylık periyotlar halinde yenilendiğini ve her dönemde farklı anne ve çocuklara hizmet verildiğini dile getiren Dumanoğlu, “Haftada bir gün verilen seminerler sayesinde anneler hem kendi haklarını öğreniyor hem de çocuk gelişimi ve iletişimi konusunda bilinçleniyor” dedi.

Anneler nefes alıyor

Konak Belediyesi'nin Agora, Ballıkuyu, Basmane, Zeytinlik, Kadriye, Aziziye ve Gültepe Semt Merkezi'nde hafta içi dört gün eş zamanlı verilen eğitimler kapsamında çocukların fiziksel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik eğitimler alırken, anneler de haftada bir gün çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirecek seminerlere katılma imkanı buluyor. Eğitimlere katılan anneler Bizim Çocuklar Projesi'nin hem kendilerinin hem de çocuklarının gelişimine çok katkı sağladığını belitti. Anneler, yarım gün de olsa yaşıtlarıyla bir arada olmasının, aktiviteler içinde yer almasının çocuklarının gelişiminde çok etkili olduğunu dile getirirken kendilerine ait birkaç saat zamanları olduğunu ve nefes aldıklarını belirtti.

"Psikolojim düzeldi"

Ballıkuyu Semt Merkezi'nde projeye dahil olan annelerden iki çocuk annesi Halise Kaya, “Çocuklarımı güvenle bırakıp, kendime ayırdığım birkaç saat bana çok iyi geldi. Burada okuma yazma kursuna da geliyorum. Biraz da olsa kafamı dağıtıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Moral depolayıp gidiyorum, psikolojim düzeldi”dedi. Çocuklarını dinlemeyi, anlamayı, onlara daha kaliteli zaman ayırmayı öğrendiğini dile getiren Gül Terhal de, “Çocuklarımızı sabırla dinlemeyi, onlara doğru cevap vermeyi öğrendik. Aldığım eğitimi eşimle, komşularımla da paylaşıyorum. Onlar da bilgilensin istiyorum. Bize bu fırsatı sunan Belediye Başkanımız Sema Pekdaş'a teşekkür ederiz” diye konuştu.