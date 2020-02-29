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Konaklı işçilerden şehitlere saygı duruşu

Sabahın erken saatlerinde görev başına geçerek vatandaşa hizmet eden Konak Belediyesi temizlik ekipleri, İdlib’te düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz için kamyonlarının önüne Türk bayrakları asarken, işçiler kontak açmadan önce kamyonlarının yanından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Sabahın erken saatlerinde görev başına geçerek vatandaşa hizmet eden Konak Belediyesi temizlik ekipleri, İdlib'te düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimiz için kamyonlarının önüne Türk bayrakları asarken, işçiler kontak açmadan önce kamyonlarının yanından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


İdlib'te TSK konvoyuna düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizin acısı tüm Türkiye'yi olduğu gibi Konak'ı da yasa boğdu. Şehit haberlerinin ardından Konak Belediyesi hizmet binalarına dev Türk bayrakları asıldı. Sabahın erken saatlerinde görev başına geçerek vatandaşa hizmet eden Konak Belediyesi temizlik ekipleri ise kamyonlarının önüne Türk bayrakları astı. Her şartta Konaklılara hizmet için görev başında olan Konak Belediyesi işçileri, kontak açmadan önce kamyonlarının yanından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Öte yandan belediyenin tüm kültür ve sanat etkinlikleri de iptal edildi.


Şehitlerimizin ardından üzüntüsünü dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İdlib'te askerlerimize düzenlenen hain saldırı hepimizi derinden yaraladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu karanlık günlerde biz de tüm etkinliklerimizi askıya aldık. Kalbimiz hala sınır ötesinde bulunan askerlerimizle. En kısa zamanda sağ salim dönmelerini bekliyoruz” dedi.

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