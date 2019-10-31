Konaklı öğrenciler tarih turuna çıktı

Konak Belediyesi, ilçe genelinde eğitim veren ilkokul çocuklarına müze bilincini aşılamak, yaşadıkları şehri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla kültür turu düzenledi. İzmir Turist Rehberleri Odası (İZRO)'nın deneyimli rehberleri eşliğinde çıkılan müze gezisinin ilk durağı Uşakizade Latife Hanım Köşkü oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da, KültürPark'ta bulunan İzmir Tarih ve Sanat Müzesini gezen miniklerin sonraki durağı olan Atatürk Müzesinde öğrencilere eşlik etti.

Konak Belediyesinin ilçesindeki ilkokullarda öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği kültür turuna her yıl bin öğrencinin katıldığını ifade eden Başkan Batur, "Cumhuriyetimizin 96. yılını büyük bir gururla ve coşkuyla kutladığımız bu günlerde Kurtuluş Savaşı'nı zafere taşıyıp, canları pahasına bize emanet eden ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Şu anda Konaklı miniklerle beraber gezdiğimiz Atatürk Müzesinde bu cumhuriyetin kazanımlarını ve ne zorluklarla kurulduğunu görmek ve bunu daha sonraki nesillere aktarmak en önemli vazifemiz. ‘Geçmişini bilmeyen toplumların geleceği olamaz' düşüncesinden yola çıkarak bu gezilerin düzenlenmesinin ve miniklerin bu en büyük hazinelerden daha değerli olan tarihi kazanımların onlara aktarılmasını çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten görüyorum ki çocuklarımız çok zeki, meraklı ve ilgili. Onlarla gurur duyuyorum. Geleceğimiz yarının büyükleri bu çocuklara emanet edeceğiz. Çocuklarımıza tek tavsiyem, hedefiniz her ne olursa olsun Atatürk ilke ve inkılaplarını takip ederek, bize kazandırdıklarına sahip çıkarak, daha aydınlık bir yarına ulaşabilirsiniz. Mevcut olduğumuz kudret ise bizde zaten mevcuttur" dedi.

Yıl boyunca devam edecek olan gezi ile yaşadıkları kenti küçük yaşta daha yakından tanıma ve profesyonel rehberlerden kentin tarihini öğrenme fırsatı bulan öğrencilere, günün anısına içinde çeşitli boyalar, resim defteri ve yaş guruplarına uygun kitaplar bulunan askılı resim çantaları armağan edildi.