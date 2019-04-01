Konak'ta 19 milyonluk yatırım

Konak Belediyesi'nin pazarı taşıyacağı Yağhaneler'deki Jandarma Alay Komutanlığı'nın boşalttığı arazideki son kamulaştırma işlemleri de tamamlandı. Konak Belediyesi'nin kendi öz kaynakları ile yaklaşık 19 milyon TL yatırım yaparak ilçeye kazandırdığı 6 dönümlük kamusal alan üzerinde yapılacak tesisin uygulama projelerinin hazırlanması ve yapım işlerine başlanması için hiçbir engel kalmadığı bildirildi.

Konak Belediyesi, 2016 yılında Güneşli Mahallesi'nde Jandarma Alay Komutanlığı olarak kullanılan araziyi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) yüzde 20'si peşin, kalan miktarı da 4 yılda ödenmek üzere 11 bin 750 TL'ye satın almıştı. Tarihi Roma yolu üzerinde kurulan Eşrefpaşa semt pazarının taşınması için başlatılan çalışmalar kapsamında yapılan plan değişikliği ile toplam 1019 metrekarelik alan da 3 milyon 105 bin 615 TL bedelle kamulaştırıldı.

Son olarak alan içerisindeki maliye hazinesine ait 16,5 metrekarelik hissenin de satın alma işlemleri tamamlanınca, toplam 6 bin 146 metrekarelik alandaki 14 adet taşınmazın tapularının tamamı Konak Belediyesi adına tescil edildi. Kamulaştırma ve satın alma işlemleri için tamamı Konak Belediyesi bütçesinden olmak üzere bu zamana kadar 13 milyon 7 bin 876 TL ve vadesi geldiğinde TOKİ Başkanlığı'na ödenecek olan 3 taksit bedeli ile birlikte yaklaşık 19 milyon TL‘lik yatırım yapıldı.

Satın alınan arazi üzerine yıllardır tarihi İpek Yolu üzerine kurulan Eşrefpaşa Pazarı'nın taşınması planlanıyor. Konak Belediyesi tarafından Belediye Hizmet Alanı (pazar, sosyal+kültürel tesis, otopark ve çok amaçlı salon) olarak belirlenen alan için çok görkemli bir proje hazırlandı. İnşa edilecek tesiste, pazar yerinin yanı sıra bölge halkının yüzünü güldürecek büyük bir otoparkın düğün salonu ve nikah salonu da yapılacağı belirtildi.