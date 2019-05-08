Konak'ta 22 sanatçı 22 eser

Konak Belediyesi, İzmirli 22 sanatçının katıldığı ‘Smyrna'nın Kadınları' isimli karma sergiyi, Kadın Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sundu. 22 eserin yer aldığı sergi, 17 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü'nce, Konak Belediyesi'nin butik müzelerinden biri olan Kadın Müzesi'nde gerçekleştirilen ‘Smyrna'nın Kadınları' karma serginin açılışına, sanatçıların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yağlıboya resimlerin yoğunlukta olduğu sergide; Gülistan Genç cam-mermer karışımı mozaik eseriyle, Güler Ünlü de seramik eseriyle yer aldı.

17 Mayıs tarihine kadar izlenebilecek

Perihan Duran, Sezin Haşıcı, Nevin Önen, Elçin Ünal, Mehlika Korol, Emel Germen Atalay, Ayten Köse, Emine Özdemir, Nilüfer Alper, Jülide Kırbıyık, Belgin Günaydın, Ebru Yücesoy Bayar, Gülnü Koran, Zeynep Salman, Esin Öner, Feriha Akkın Dağlı, Bercis Kızıltan, Nursel Ülcay, Gülistan Genç, Güler Ünlü, Fatma Elvin Öztürk ve Yıldız Arun'un eserlerinin yer aldığı sergi, 17 Mayıs tarihine kadar Kadın Müzesi'nde açık kalacak.

Konak Belediyesi, Kadın Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü, 24 Mayıs Cuma günü bir de ‘Müzeye Feminist Açıdan Bakmak' konulu söyleşi düzenliyor. Tüm İzmirlilerin davetli olduğu söyleşi, saat 14.00'te yine Kadın Müzesi'nde gerçekleştirilecek.