Konak'ta 500 gün anlatıldı

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir yöneticilerinin katıldığı toplantıda Konak'ta göreve geldiği günden bu yana geçen 500 günü anlatan bir sunum gerçekleştirdi. “Birlikte Konak” anlayışının bir kez daha vurgulandığı sunumda Başkan Batur, “500 günde seçim vaatlerimizin yüzde 65'ini gerçekleştirdik. Kalan yüzde 35'i de gerçekleştirmeye kararlıyız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak'ta rekor oyla belediye başkanı seçilmesinin üzerinden geçen 500 günü Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Gülriz Sururi Salonunda düzenlenen sunum ile anlattı. Pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinliğe CHP Parti Meclis Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu, Devrim Barış Çelik ve Ednan Arslan, CHP Milletvekilleri Bedri Serter, Atilla Sertel, Sevda Erdan Kılıç ve Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İyi Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, CHP Konak eski İlçe Başkanı Şakir Başak, CHP Konak İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Konak Belediye Başkanlığına adaylığının açıklandığı günden bu yana “Birlikte Konak” diyerek yol aldıklarını vurgulayan Başkan Batur, “Yola huzurla çıkmak işin yarısıdır. Söz verdik, gerçekleştiriyoruz dedik. 500 günde vaatlerimizin yüzde 65'ini gerçekleştirdik. Bunun 6 ayı da pandemi dönemiydi. Kalan yüzde 35'i vatandaşımızın bizden talep ettiği, kentlinin istediği şekilde bitirmeye kararlıyız” diye konuştu.

“Vatandaşın içinde olmadığı bir kentsel dönüşüm başarılı olamaz”

Gerçekleştirdiği sunumda 500 günde yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan çalışmalara yer veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kentsel dönüşüme öncelik verdiklerini vurgulayarak 40 yıldır özlemle beklenen Gültepe imar planlarını bir yılda tamamladıklarını açıkladı. Üç ana vizyon ile hareket ettiklerini ve yerinde dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Batur şöyle konuştu: “Üç ana vizyonumuz var; daha çağdaş bir Konak için planlı kent yenileme, hemşehrilerimizin memnuniyeti için pozitif ayrımcı hizmetler, geçmişin zenginliğini korumak için tarihi değerlerin yeniden kazanımı. Vatandaşın içinde olmadığı bir kentsel dönüşüm başarılı olamaz. Biz yerinde dönüşüm yapıyoruz ve bu işi yapmaya da kararlıyız. Yıllardır o bölgenin cefasını çeken vatandaş bundan sonra sefasını yaşayacak.”

“Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz”

Güçlü bir belediye olduklarını ve yapılan çalışmalarda öz kaynakları kullanmaya gayret ettiklerini hatırlatan Başkan Batur, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Konak Belediyesi olarak güçlü bir mali yapımız var, güçlü filomuz var. Park yenilemelerini, yeni parkları, kaldırım, tretuvar, sokak yapım ve yenileme çalışmalarını kendi imkanlarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar ihaleye çıkmamaya çalışarak, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz ve böylece tasarruf ediyoruz.”

Yeni projeler yolda

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 500 günde tamamlanan işlerin yanı sıra yapımı devam eden ve ilerleyen süreçte başlanması planlanan çalışmaları da anlattı. Gültepe'nin ardından planlarını tamamladıkları Beştepeler bölgesinde de kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarını söyleyen Batur, kentsel dönüşüm ile birlikte tarihi ayağa kaldıracak projelere de ağırlık verdiklerini dile getirdi ve “Kentsel dönüşümü gerçekleştirdiğimiz bölgelerde inşa ettiğimiz sosyal ve kültürel tesisler ile vatandaşın belediyeye olan güvenini de sağlamış oluyoruz. Tarih projelerimiz ile kente simge olacak yapıları ayağa kaldırırken kentlinin kente bakışını değiştiriyor, turizme altyapı hazırlıyoruz” dedi.

“İktidarın belediye başkanı olacağız”

Başkan Batur, uyum ve iktidar sürecinin başladığının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: “Birlikte çalışmaya güveniyoruz. Parti örgütümüze, kadın ve gençlik kollarımıza ve Millet İttifakı'ndaki dostlarımıza güveniyoruz. 2023 yılında gerçekleşecek seçim sürecinde artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyoruz. Önümüzdeki sürecin uyum ve iktidar süreci olacağına inanıyoruz. Partimizin her zaman emrindeyiz. Bizi bu görevlere getiren partimizden güç alıyoruz.”

"Konak'ın çalışkan, üretken, kucaklayan bir belediye başkanı var"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de Konak'ta örnek bir çalışma anlayışı olduğunu ifade ettiği konuşmasında Batur'un üreten ve birleştiren yönetim anlayışına vurgu yaparak şunları söyledi: “Konak'ın çalışkan, üretken, kucaklayan bir belediye başkanı var. ‘Artık iktidarın belediye başkanı olmak istiyorum' dedi. 25 seneden sonra bunu istemek en doğal hakkı. İktidar olmak istiyorsak, bu birlikteliği güçlendirerek büyüterek devam etmek, saflarımızı sıklaştırmak, insanları kucaklamak zorundayız. Bu birlikteliğin beraberliğin kucaklaşmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Konak, çalışanıyla, işçisiyle, memuruyla, hemşehrisiyle, ittifak ortaklarıyla, örgütüyle barışık bir şekilde bu işi yürütme başarısını gösteriyor.”