Konak'ta apartman görevlilerine temizlik seti

Sizlerle beraber olmak bize onur veriyor” dedi.

Konak Belediyesi, ilçede görev yapan apartman görevlilerine konteyner, temizlik setleri ve hijyen paketleri dağıtmaya başladı. İlk setlerin teslimi için düzenlenen törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Kardeşlerim” diyerek seslendiği apartman görevlilerine, ‘Sizin yanınızdayız' mesajını verdi.

“Başkanımız bu işi gönülden yapıyor”

Konak Belediyesi ilçede çalışan apartman görevlilerine ulaştırılacak konteyner, temizlik setleri ve hijyen paketlerinin dağıtımına Temizlik İşleri Müdürlüğü atölyelerinde düzenlenen törenle başladı. Törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Güzelyalı, Mimar Sinan, Mehmet Ali Akman Mahalle Muhtarları ve apartman görevlileri katıldı. Törende konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gülay Pekcan, apartman görevlilerinin apartmanların temsilcileri olduğunu dile getirerek, “Sizler olmazsanız apartmanlarda hayat durur. İyi ki varsınız. Mahalle demek, siz demeksiniz. Sizsiz bir hayat düşünemiyoruz” diye konuştu. Başkan Abdül Batur'un sürekli ilklere imza attığını vurgulayan Pekcan, “Gerçekten bunda son derece başarılı. Değer veriyor, seviyor, sayıyor. Gerçek yerel yönetimin sizler olduğunu biliyor. Başkanımız Abdül Batur, bu işi çok severek, gönülden yapıyor. Onunla çalışmaktan son derece memnunum. İyi ki böyle bir belediye başkanım var. Anlıyor, anlamak için elinden geleni yapıyor. Yaptığı her işi karşılıksız, sevgiyle yapıyor. İyi ki varsınız sayın başkanım” sözlerine yer verdi.

“Bize verdiği her sözü yaptı”

Mehmet Ali Akman Muhtarı Hüseyin Civelek ise, “Başkanımızın yaptığı her işte biz de taşın altına elimizi koyuyoruz. Başkanımızın yaptığı işleri övünçle, sevgiyle, saygıyla milletimize anlatıyoruz. Bu işlerden hem mahalle sakinlerimiz hem apartman görevlilerimiz hem de mahallemize dışarıdan gelen konuklar memnun oluyor. Onlar, ‘Keşke bizlere de bu parklardan yapılsa' diye imrenerek söz ediyor. Başkanımız bize verdiği her sözü yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu hizmetler başkanımız başımızda olduğu sürece devam edecek. Hizmetleri, bize verdiği önem, bir telefonla ulaşabildiğimiz ve her konuda bize yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hep beraber olacağız”

Konuşmaların ardından söz alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da muhtarlara apartman görevlileriyle gerekli bağlantıları sağladıkları için teşekkür etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık bir araya geldiği apartman görevlilerinin sorunlarının ve hak mücadelelerinin takipçisi olduğunu vurgulayan Batur, “Bize verdiği talimat da şu; 'Apartman görevlilerini hiçbir zaman ihmal etmeyeceksiniz, onların istekleri ve bir araya gelme noktasında her türlü çalışmayı yapacaksınız.' Biz de hem bu talimat doğrultusunda hem de sizlerin yerel yerel yönetimle bağlantılarınızın sağlaması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Hiçbir kopukluk yaşanmayacak” diye konuştu.

"Sizlerle beraber olmak bize onur veriyor"

Apartman görevlilerinden belediye çalışmalarıyla ilgili uyarı ve önerilerde bulunmalarını isteyen Batur, şöyle devam etti: “Belediyeyle olan ilişkilerinizin daha iyi noktaya gelmesi, sizlerin bize vereceği önerilerin yerine getirilmesi, muhtar arkadaşlarımıza bildirdiğiniz sıkıntıların çözülmesi bizim için çok önemli. Bugün küçük ama çok önemli bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Pratik alanda hemen elinizin altında olacak malzemeleri sizlere ulaştırmak istedik. Atıkların ortadan kaldırılması noktasında birlikte çevreye de bir katkımız olacak. Bu konuda da sizlere güveniyoruz, birlikte çalışacağız. Konak Belediyesi olarak Konak Belediye Başkanı olarak apartman görevlilerinin her zaman yanında olacağız. Hep beraber olacağız. Sizleri seviyoruz. Sizlerin bu kente, bu kentliye, kentin içinde yaşan insanlara yaptığınız çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Sizler için belediye olarak daha neler yapabileceğimizi araştırıyoruz. Sizden gelen önerileri de bekliyoruz. Sosyal haklarınızın oluşması ve sendikal örgütlenme noktasında da sizlerle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu konuda bize ne düşüyorsa her zaman olduğu gibi sizlerin yanındayız. Apartman görevlileri artık kardeşim benim. Sizlerle beraber olmak bize onur veriyor.”

Konuşmaların ardından ilk setler apartman görevlilerine teslim edildi. Konak Belediyesi, ilk etapta Kahramanlar, Güzelyalı, Mehmet Ali Akman ve Alsancak mahallelerini kapsayan bir dağıtım yaparak, konteyner, temizlik setleri ve hijyen paketlerini apartman görevlilerinin adreslerine teslim edecek. Dağıtım daha sonra sırayla tüm mahallelere yaygınlaştırılacak.