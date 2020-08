Konak'ta askıda kurban kampanyası hedefine ulaştı

Hayırseverlerce bağışlanan 2 ton kurban eti, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştı.

Pandemi döneminde işini kaybeden vatandaşları, kepenk kapatan esnafı desteklemek amacıyla çeşitli yardım kampanyaları başlatan Konak Belediyesi, Kurban Bayramında da ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadı. Dar gelirli vatandaşların bayram gününde sofralarına et koyabilmesi adına başlatılan “Askıda Kurban” kampanyasına bağışlanan 2 ton et, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kurban eti bağışı kampanyasına Konak ilçesinin yanı sıra; Çeşme, Kemalpaşa, Gümüldür, Narlıdere, Seferihisar vb. gibi ilçelerden de bağışçılar yardım için el uzattı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kurban eti bağışı kampanyasına destek olan tüm yardımseverlerin bu çağrıya yanıt verdiklerini ifade ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına et götürülmesine katkı koydukları için herkese teşekkür etti.

Batur, “Askıda kurban kampanyamız hedefine ulaştı. Kampanyaya bağışlanan 2 ton kurban et, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Pandemi döneminde pek çok vatandaşımız işini kaybetti, geçim sıkıntısı içine girdi. Bu vatandaşlarımızı, esnafımızı görmezden gelmemiz mümkün değildi. Bu dönemde ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın bakkallara olan veresiye borçlarının ödenmesi için başlattığımız kampanya ile hem vatandaşımıza hem de bakkalımıza bir can suyu olduk. Askıda kurban kampanyası ile de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına yine bağışçılarımızın destekleri ile et götürdük. Bu günleri dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu içinde aşabiliriz. Biz belediye olarak yardımseverler ile gerçek ihtiyaç sahipleri arasında bu köprüyü kuruyoruz. Destek veren tüm hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.