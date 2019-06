Konak'ta çifte bayram

Konak Belediyesi ile Tüm Yerel Sen arasında Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreni öncesi, toplu iş sözleşmesi de imzalandı. Sözleşmede memur ve zabıtanın maaşları iyileştirilirken, alınan ikramiye sayısı da dörde çıkarıldı. Başkan Batur, törende yaptığı konuşma sırasında sözleşmede bir eksiklik fark ettiğini ve bunu düzeltmek istediğini belirterek, “Bizim en büyük bayramımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” dedi ve çalışanlara 29 Ekim için de ikramiye verileceğini müjdeledi.

Konak'ta pozitif ayrımcılık

Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törene CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Ak Parti Konak Grup Başkan Vekili İsmail Özen, Konak Belediyesi meclis üyeleri, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran, Tüm Yerel Sen 2. No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, sendikaların şube başkanları ve temsilcileri ile belediye çalışanları katıldı.

Belediye çalışanlarının da imza törenini izleme şansı yakaladığı sözleşmenin detaylarını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur açıkladı. Batur, maaşların iyileştirildiğini belirterek, çalışanların 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin, sözleşme imzalanmadan yatırıldığına işaret etti.

Banka promosyonu da netleştirildi

Memur ve işçilerin beklediği banka promosyonunu da netleştirdiklerini söyleyen Batur, “Bizim artık Konak'a geldiğimiz belli olsun öyle değil mi. Bundan sonra Konak'ta pozitif ayrımcılık yapacağız. İlk ayrımcılığımız engelli memur kardeşlerime araç tahsis edeceğiz. Hayatlarını kolaylaştırmak için her zaman yanlarında olacağız. İkinci pozitif ayrımcılığımız kadınlarımıza yönelik olacak. Çok üzülerek ifade ediyorum ama maalesef şiddet ülkemizin bir gerçeği ve bu konuda kadınlarımızın yanında olmak için sözleşmeye şöyle bir madde koyduk. ‘Eşine şiddet uygulayan memurun maaşı eşine verilecek'. Biz burada da duruşumuzu net bir şekilde ifade etmek istedik. Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Bu arada Banka Promosyon ödemesini sizlerin lehine olan bir noktaya getirdik. O ödemeleri de memur arkadaşlarımız alacaklar. Biz her zaman emekten ve çalışandan yana olduk ve bu tavrımız devam edecek. Sizden her zaman tek şey isteyeceğiz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bundan sonra bize çok iş düşüyor, çok iyi çalışmamız lazım. Burada en büyük gücümüz, belediye meclis üyesi arkadaşlarım. Onlar da burada, sizin bu gününüzü paylaşmaya gelmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanımız, örgütümüzün başı burada. Hep birlikte Konak'ı en güzel noktaya getireceğiz” dedi.

Batur'dan 29 Ekim ikramiyesi

Memur için üç ikramiye ve maaş iyileştirmelerinin ana başlıklarını oluşturduğu sözleşmeyi inceleyen Batur, sözlerini bir müjde vererek noktaladı. Toplu sözleşmeyle ilgili bir eksiklik gördüğünü dile getiren Batur, “Sözleşmeye Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye konulmamış. Bizim en büyük bayramımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır ve sizlerin de ikramiye almak en doğal hakkınızdır. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, toplu sözleşmeye ilave edilecek” ifadelerini kullandı.

"Halkımız hizmet bekliyor"

Belediye işçilerinin de sözleşme süreçlerini tamamlayacaklarını belirten Batur, tüm çalışanlara seslenerek şöyle devam etti: “Ben tüm çalışma arkadaşlarımdan da şunu istiyorum: Konak Belediyesi geleneğine yakışan bir şekilde çalışmalarımızı yürütelim, vatandaşımıza iyi davranalım. Çalışmak, bizim en büyük düsturumuz olmalı. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Halkımız bizden hizmet bekliyor. Sizlere bu konuda güveniyor ve inanıyorum. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

“Başkanımız rakamları üste yuvarlar”

Törende konuşan Tüm Yerel Sen 2. No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, Başkan Abdül Batur ile dört kez toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, “Biz hiçbir zaman toplu iş sözleşmesi pazarlığı yapmadık. Görüşmelerimiz de genelde 10 dakikada biterdi. Rakamları genelde üste doğru yuvarlamak başkanımızın sevdiği bir yöntemdir. Bunları anlatmamın nedeni, emekçiler açısından kendisiyle hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacağımızı iyi biliyoruz” dedi.

Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Dr. Hakan Kıran da Başkan Abdül Batur'a ve Batur'un Narlıdere'de yaptığı belediye başkanlığı dönemine işaret ederek, “Atatürk'ün aydınlanmacı ve ilerici değerlerine sahip çıkan bir belediye başkanıyla çalışmak bizim için dünyanın en doğru, mutlu şeyi” dedi.

Toplu iş sözleşmesinin ardından bayramlaşma törenine geçildi. Başkan Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediyesi meclis üyeleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Şantiyeleri dolaştı

Başkan Batur, Konak Belediyesi şantiyelerini de tek tek gezerek çalışanlarla bayramlaştı. İlçenin farklı bölgelerine dağılmış şantiyelerini dolaşan Batur, turuna sabah erken saatlerde belediyenin Gediz Şantiyesi'yle başladı. Daha sonra Kale Fidanlık'a geçen Batur, Gürçeşme'de bulunan temizlik işleri ile ulaştırma hizmetleri müdürlüklerini de ziyaret ederek, tek tek selamlaştığı görevli personelin bayramını kutladı.