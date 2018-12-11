Konak'ta Eşitlik Birimi hizmete girdi

İzmir'de, Konak Belediyesi'nin Eşitlik Birimi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan birim; üniversiteler, kamu kurumları ve STK'larla işbirliği içinde çalışmalar yapacak.

Konak Belediyesi'nin Eşitlik Birimi, törenle hizmete girdi. Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan birim bir çok kurumlarla iş birliği içerisinde olacağı belirtildi. Açılış töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, göreve başladıktan kısa bir süre sonra felsefenin duayen ismi Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'yi Konak'a davet ettiklerini anlatarak, "İoanna Hoca; ‘İnsan hakları kamunun yerine getirmek zorunda olduğu bir görevdir ve kamu kurumları insan haklarının engellemesini önlemek zorundadır' der. O zaman en temel kamu birimi olan yerel yönetimlerin görevi de hemşehrilik hukuku çerçevesinde, yurttaş kimliğiyle donanmış bireyler oluşturmaktır. Bunun ilk adımı da eşitliği hayata geçirmektir. Biz de bu amaçla yola çıktık. Bu işin paydaşları ne düşünür diyerek çeşitli toplantılar yaptık. Açtığımız bu birimin görevlerinden birincisi belediyenin neler gerçekleştireceğini tespit etmek, ikincisi de kamuda yapılması gerekenleri belirlemek olacak. Belediyelerin bütün birimleri hizmet üretirken eşliliğe riayet etmek zorunda, farklılıklara saygı duymalıdırlar. Her bir hemşehrimizin ayrı ayrı farklı olduğunu bilmesi, onun farklılığına saygı duyması, bir arada yaşama kültürünü oluşturması, özgürlüklerimizin sınırının bir başkasınınkiyle sınırlandığını bilmesi, bu konuda kamusal bilici oluşturmamız gerekiyor" dedi.

Açılışın ardından ‘Neden Eşitlik Neden İnsan Hakları' başlıklı söyleşiye geçildi. Gazeteci-Yazar Barış İnce, konuşmasında sık sık sosyal adalet vurgusu yaptı. Farklı görüşlere sahip kişilerin, devlet ve toplum nezdinde eşit sayılması ve aynı kamu hizmeti alabilmesi gerektiğini dile getiren İnce, eşitliğin sağlanabilmesi adına en önemli olan unsurlardan birinin de laiklik olduğunu söyledi. Devletin dini kurumlardan elini çekmesi gerektiğini savunan İnce, eşitliği sağlamanın kamunun görevi olduğunu dile getirdi.

CHP PM Üyesi ve eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ise hayatın her alanında olması gereken eşitlik birimini Konak'ta yaşama geçiren Başkan Sema Pekdaş ve ekibine teşekkür etti.